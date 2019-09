7 mil pessoas são esperadas na 58ª Corrida Contra o Câncer de Mama em São Paulo

Especialista no tratamento do câncer de mama e hospital com a maior demanda dessa especialidade na cidade de São Paulo, o IBCC Oncologia realiza, no próximo dia 29 de setembro, a 58ª edição da Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama. A expectativa é que 7 mil pessoas participem do evento, que acontecerá no Campo de Marte, em São Paulo.





Organizado pela Life Marketing Esportivo, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, o evento ocorre a partir das 7h e terá os percursos de corrida de 5km e 10 km, e caminhada de 3km para mulheres e homens. As inscrições podem ser feitas no www.corridaibcc.com.br. Antes da corrida, o evento contará com alongamento exclusivo por conta da top personal trainer Cau Saad, educadora física pioneira do Circuito Funcional, que treina personalidades como a Fabiana Karla, Gaby Amarantos, Julia Konrad e Deborah Secco. O encontro será em frente ao pódio, às 6h40.





A corrida é uma forma de engajamento na luta contra a doença mostrando a prevenção e detecção precoce como fator de superação. Quem participa da Corrida e Caminhada, mais do que lutar pelo pódio de chegada, luta pela conscientização sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce do tipo de câncer que mais mata as mulheres no país, através do autoexame e mamografia. A cada ano, quase 60 mil novos casos surgem no Brasil e podem ser curados em mais de 90% dos casos - se diagnosticada em fase inicial.





Além da conscientização, a prática de atividades esportivas contribui muito para uma vida saudável. “É comprovado que pessoas que mantém um estilo de vida saudável, aliando uma alimentação balanceada a prática regular de atividade esportiva, tem uma probabilidade menor de serem diagnosticados com câncer, além de outras doenças”, afirma o responsável técnico do IBCC Oncologia, Dr. Walter Galvão.





Os valores líquidos arrecadados pela Corrida serão revertidos para a Campanha “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”, cuja marca o IBCC detém os direitos exclusivos de uso no Brasil desde 1995, e que desde então tem colaborado para o crescimento e aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo IBCC. Este ano, a corrida abre o calendário de ações da campanha Outubro Rosa que será realizada pelo instituto.

A Corrida

Entre os mais diversos eventos que o IBCC promove para a campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda, sem dúvida, um dos mais importantes e reconhecidos é a Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama. Criada em 1999, o evento fitness já faz parte do calendário de milhares de pessoas, atletas ou não, que todos os anos vestem a camisa estampada com o alvo azul, enchem suas garrafinhas d'água e aproveitam o percurso.





O IBCC já realizou 57 edições do evento em mais de 10 cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, Blumenau, Brasília, Curitiba, Recife, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, Florianópolis e Porto Alegre.





Segundo a diretora executiva do IBCC, Joyce Romanelli, “apesar de ser um evento já estabelecido, nossa expectativa é continuarmos com o crescimento do público participante, para que mais pessoas sejam impactadas com a mensagem do IBCC a respeito da conscientização a respeito do Câncer de Mama”, afirma.

A Campanha “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”

A Campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda foi idealizada em 1994 por Ralph Lauren, que após acompanhar a luta de sua amiga e jornalista Nina Hyde contra o câncer de mama, decidiu que precisava usar a moda para falar com as mulheres sobre esse assunto. Criador do alvo azul, ele fez muito mais do que isso.





Sua campanha, abraçada pelos seus colegas do Council of Fashion Designers of America (CFDA), fez sucesso nos EUA e chegou ao Brasil em 1995, com a escolha do IBCC como detentor exclusivo da marca. Há 27 anos, os recursos arrecadados pela Campanha têm sido utilizados na melhoria do atendimento aos pacientes e na conscientização da população em geral com relação à importância da prevenção e da detecção precoce da doença.





Serviço

58ª Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama





Dia: 29/09/2018 (domingo)





Local: Campo de Marte





Endereço: Avenida Santos Dumont, 2241- Santana – São Paulo/SP.





Programação do Evento:





06h40 – Alongamento Geral

07h00 – Largada PCD

07h05 – Largada 5K / 10K

07h40 – Largada Caminhada 3K

08h30 – Premiação aos Primeiros Colocados

11h00 – Encerramento do Evento