Envolvido no acidente que matou Hubert, piloto americano passa por cirurgia para salvar pé direito

O piloto Juan Manuel Correa encontra-se estável na UTI, após uma intervenção cirúrgica nas pernas e uma pequena lesão na coluna. Correa foi levado de helicóptero para o hospital em Liège e permaneceu consciente o tempo todo até sua entrada na sala de cirurgia. Após a intervenção nas pernas, o piloto foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva e segue em observação.





A missão da equipe médica agora de tentar salvar o pé direito. Isso porque a circulação arterial do pé estava interrompida e, apesar de terem conseguido fazer essa ligação durante a noite, serão necessárias 72 horas para saber se a circulação voltará ao pé direito. E ainda que o procedimento seja bem sucedido, são grandes as chances de Correa nunca mais pilotar, porque o pé dele ficaria fixo em uma posição, sem a movimentação de cima para baixo e de baixo para cima.





O americano foi um dos cinco envolvidos no fortíssimo acidente que culminou na morte do francês Anthoine Hubert, neste sábado, na primeira corrida em Spa-Francorchamps pela Fórmula 2. Em respeito à memória do piloto a categoria decidiu cancelar a segunda corrida, agendada para este domingo.





O americano envolveu-se no acidente que ocorreu na segunda volta da primeira corrida da Fórmula 2, em Spa-Francorchamps. Hubert rodou e foi atingido com violência por Correa, provocando uma colisão em T (quando um carro acerta em cheio a lateral do outro). A batida foi tão forte que, além de Correa ter capotado, seus pés ficaram expostos após ter pedido o bico do carro. Ao mesmo tempo, o cockpit de Hubert ficou completamente separado da parte traseira do carro.





Enquanto Antoine Hubert e Juan Manuel Correa acabaram se chocando com mais violência, Marino Sato, Ralph Boschung e Giuliano Alesi também se embolaram na batida, mas com menos gravidade. Alesi conseguiu seguir mesmo após ao acidente, parando um pouco à frente com danos na traseira do carro. O companheiro Boschung conseguiu retornar aos boxes com um pneu furado. Já Sato, abandonou o carro no local do acidente e retornou andando para o paddock.





