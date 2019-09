Sensação do Barça, joia Ansu Fati obtém nacionalidade espanhola e pode jogar Mundial sub-17 no Brasil

Ansu Fati marcou dois gols em quatro jogos pelo Barcelona (Foto: Getty Images)









Grande sensação do começo de temporada no Barcelona, o jovem atacante Ansu Fati agora poderá mostrar seu talento com a camisa da Espanha. O jogador de 16 anos, nascido em Guiné-Bissau, obteve a nacionalidade espanhola, após meses de expectativa, e agora está apto a ser convocado pelas categorias de base da Roja - podendo disputar o Mundial sub-17 no Brasil.





De acordo com a imprensa espanhola, o Conselho de Ministros do país autorizou a concessão do passaporte ao jovem jogador, depois de um processo que durou mais de três meses. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) pediu urgência na solicitação, pensando justamente na competição que será disputada em outubro.





Ansu Fati mora na Espanha desde os seis anos de idade e faz parte das categorias de base do Barcelona desde os nove. Por isso, optou por defender o país europeu nos gramados, abrindo mão de jogar por Guiné-Bissau, onde nasceu, e por Portugal, terra natal de seu pai.





As categorias de base da seleção espanhola já estariam de olho na joia há alguns anos, mas o processo ganhou maior urgência com a utilização de Fati no time profissional do Barcelona nesta temporada. O técnico Ernesto Valverde escalou o jovem de 16 anos pela primeira vez no fim do confronto contra o Betis, na segunda rodada do Campeonato Espanhol, e depois voltou a dar chances contra Osasuña e Valencia - e o garoto balançou as redes nas duas partidas.





O Mundial sub-17 começa no dia 26 de outubro, com o duelo entre Brasil e Canadá. A Espanha começa sua trajetória diante da Argentina, pelo grupo E, que também conta com Camarões e Tadjiquistão.





Globo Esporte