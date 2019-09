Acer lança Planet9, plataforma de e-sports de próxima geração

A Acer divulga a Planet9, uma comunidade aberta que permite aos gamers criarem a própria equipe, treinarem para obter excelência e promoverem desafios para ver quem vence. Atualmente, ela está na versão beta fechada e entrará na versão beta aberta em 30 de janeiro de 2020.





“A Planet9 é uma plataforma de e-sports de última geração que abrange o que os gamers competitivos e casuais precisam para subir de nível e participar de e-sports abaixo do nível profissional”, comenta Andrew Chuang, Gerente Geral de Serviços de e-sports, Negócios de Produtos de TI da Acer Inc. “Com a força da Acer em hardware, software e serviços, a Planet9 fornecerá insights para completar a experiência dos gamers do mundo inteiro".





A Planet9 abre os e-sports para jogadores amadores e casuais que queiram participar, permitindo que eles aprendam com os profissionais, entendam seus pontos fortes e fracos, se conectem com outros gamers da comunidade e participem de torneios on-line.

Monte a sua equipe

A base da Planet9 são os recursos da comunidade, que permite aos gamers se encontrarem e agruparem a outros jogadores que estão no mesmo caminho. Eles podem adicionar amigos, seguir pessoas de seu interesse e receberem recomendações sobre com quem podem jogar, com base no game e em habilidades complementares. Para as equipes, funções como uma sala de bate-papo e compartilhamento de táticas de jogo, permitem que os grupos se relacionem e que possam aprendam uns com os outros.





Treinamento para obter excelência





A Panet9 fornece uma série de recursos para ajudar os gamers a melhorarem suas habilidades. Seja contratar um treinador para fornecer orientação individual, jogar ao lado de players veteranos, agendar mais horas com amigos em níveis semelhantes ou ver estatísticas avançadas de jogos para acompanhar o próprio desempenho.





Treinador: O recurso de Treinador permite que os gamers aprendam com jogadores profissionais e experientes. Os jogadores podem selecionar o treinador ideal com base nas estatísticas, idioma, classificação e tarifa por hora. Os treinadores podem analisar as estatísticas do jogo do gamer para bolar uma estratégia personalizada, aprimorada por recursos de compartilhamento de tela, bate-papo por vídeo/voz e upload de VOD para reproduzir os momentos que precisam ser aperfeiçoados.





Aplicação: Os gamers podem trabalhar em conjunto com jogadores que pensam da mesma maneira para se classificarem enquanto aprendem e aprimoram suas habilidades durante o processo. Os hosts podem incorporar as transmissões ao vivo do Twitch ou do YouTube para atrairem gamers e fãs para se unirem a eles em uma sessão de aplicação.





Estatísticas do jogo: Todas as estatísticas de jogo do gamer são apresentadas em um painel atraente. Os dados sobre vitórias, derrotas, mortes, itens comprados, ouro encontrado etc. são usados para associar o jogador com o treinador ideal e oferecer informações sobre maneiras de melhorar.





Treinos entre equipes (scrims): A Planet9 oferece maneiras interessantes e competitivas de praticar ou desafiar nos campos de batalha - seja com o clã (equipe) ou com a tribo (vários clãs). O recurso “Clan Scrims” (Treinos entre clãs) permite que os clãs solicitem um desafio de treino contra outros clãs, enquanto o recurso “Tribe Wars” (Guerras de tribos) permite que as tribos participem de extensas competições organizadas todas as semanas para bônus e benefícios na Planet9.

Desafio para a vitória

A Planet9 pode sediar torneios de pequeno a grande porte, patrocinados ou oficiais, e pode ser a chance dos jogadores conquistarem a fama, a glória e até prêmios. A plataforma combina jogadores com nível de habilidade semelhante em partidas ou torneios para garantir uma concorrência justa. Quando vitórias suficientes são acumuladas, recompensas como brindes e prêmios podem ser resgatadas.