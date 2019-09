Alexander Ovechkin volta ao treino dos Capitals após susto

(Foto: Reprodução Site/NHL)









O Washington Capitals sofreu um grande susto no treino, desta segunda-feira (09), com uma de suas estrelas e possivelmente hall da fama quando se aposentar. Segundo Tom Gulitti, do NHL.com, Alexander Ovechkin não conseguia apoiar sua perna e saiu carregado por seus companheiros do gelo.





Inicialmente, Ovie acabou sentindo muitas dores em sua perna, pouco tempo depois, ele não conseguia mais colocar peso em sua perna e foi levado ao vestiário com o auxílio de seus companheiros. Após algum tempo, ele voltou patinando normalmente e não sentindo dores, despreocupando os fãs da franquia.





Alexander está entrando em sua 15ª temporada pela liga, acumulando 1.084 jogos com 658 gols, 553 assistências, tendo 1.211 pontos em sua carreira e um plus minus de 94. Ele também está a 42 gols de anotar seu 700º gol na liga, sendo um recorde pessoal para o russo de 33 anos.





Além disso, foi questionado pelo repórter Tarik El-Bashir sobre o que aconteceu com seu nariz, queixo e sobrancelhas, que estavam ralados, Ovechkin disse que acabou se machucando, no domingo (08), quando andava de bicicleta e disse sorrindo” merdas acontecem”.





Alexander Ovechkin terminou a ultima temporada com 81 partidas disputadas para 51 gols e 38 assistências, totalizando 89 pontos, sendo o líder em pontos e gols pelo Washington Capitals. Ele chegou a liga no ano de 2004, sendo a primeira escolha geral do Draft.





