Alfinetadas: “Guerra” por Neymar demonstra como o futebol precisa resgatar suas raízes

A janela de transferência internacional se encerrou no início desta semana sem que o atacante Neymar conseguisse o tão sonhado desejo de retornar ao Barcelona. A disputa entre Barça e PSG foi enorme, envolveu os nomes de Real Madrid e Juventus, mas nada ficou acertado. Enquanto o jogador de mantinha recluso depois das polêmicas na França, o mercado entrava em êxtase com cada notícia do jogador.





No entanto, com altas chifras pedidas pelo PSG, a negociação chegou ao fim sem uma decisão. Enquanto Neymar fazia um discurso de despedida, agora o tom é outro. Até mesmo o clube pediu ajuda as organizadas para melhorar a imagem do brasileiro. No entanto, a situação está longe de normalizar.





A mesma polêmica, junto com a lesão, tirou o jogador da Copa América. O sentimento agora é que o atleta vai precisar recuperar todo o prestígio que tinha quando surgiu no Santos e ganhou o Brasil. Dificilmente a imagem será a mesma, arranhada justamente pelos “abusos” e “fofocas” ocorridas fora do campo. Isso demonstra como uma carreira é difícil de criar, mas é bem fácil de perder.





Neymar deve estrear no final de semana no Campeonato Francês, mas ele já teve o gostinho da torcida há alguns dias, quando esteve no banco. O brasileiro sofreu com as vaias e ainda vai sofrer com a pressão. Vamos ver até onde essa história vai continuar.