Americano dá show e é campeão do Mundial de Park; Luiz Francisco e Pedro Quintas fecham pódio

O americano Heimana Reynolds, de 21 anos, nascido no Havaí, fez duas voltas finais sensacionais e levou o título do Campeonato Mundial de skate Park, realizado no parque Cândido Portinari, em São Paulo. O Brasil ficou com os outros dois lugares do pódio, com Luiz Francisco (segundo) e Pedro Quintas (terceiro).





- O público estava sensacional e me ajudou depois de eu cometer dois erros nas primeiras voltas. Eu estava bravo comigo, mas depois consegui colocar a cabeça no lugar e acertei. Esse título é muito importante - afirmou Reynolds.





O torneio tem grande peso na corrida pelas 20 vagas olímpicas na modalidade. Reynolds, que já liderava o ranking mundial, agora praticamente assegurou sua vaga nos Jogos de Tóquio 2020. Principal atleta do Brasil no Park, Pedro Barros terminou na sexta posição. Tido como revelação do campeonato, Matheus Hiroshi acabou em oitavo.





O dia ensolarado na capital paulista fez com que o público enchesse as arquibancadas temporárias montadas no parque - na verdade, faltaram lugares e os fãs se aglomeraram até nos arredores da pista.





O melhor na primeira volta foi Pedro Quintas, com seus 85 pontos obtidos graças a um arsenal de manobras que levantou a galera. Na segunda volta, o favorito para a vitória, Pedro Barros, líder nas semifinais que havia sofrido uma queda e batido a cabeça na apresentação inaugural do dia, reagiu e pulou para a segunda posição (com 84,5).





Na terceira, rodada o show ficou com Heimana Reynolds. O americano desfilou um repertório para lá de variado e, após cravar a última acrobacia, extravasou e mandou um "afago" para a torcida com os dois dedos do meio. Depois, ele esclareceu que aquilo foi um desabafo para si mesmo.





A última série foi a mais tensa, mas também a de melhor nível técnico. Primeiro, o brasileiro Luiz Francisco fez uma apresentação sensacional e registrou 85,5 pontos para a assumir o segundo lugar. Após a volta, foi abraçado até pelos rivais. Na sequência, Reynolds voltou para a pista e fez a melhor exibição do dia, com 88 pontos, para assegurar o título na frente de Luiz Francisco e Pedro Quintas.





- Ainda bem que acertei aquela última volta, porque tinha errado as outras três [risos]. Mas ter conseguido esse pódio é muito importante para mim por causa da Olimpíada - disse Luiz Francisco.





Confira a classificação da final masculina





1) Heimana Reynolds (EUA) - 88

2) Luiz Francisco (BRA) - 85,5

3) Pedro Quintas (BRA) - 85

4) Keegan Palmer (AUS) - 84,7

5) Tom Schaar (EUA) - 84,6

6) Pedro Barros (BRA) - 84,5

7) Tate Carew (EUA) - 84, 2

8) Matheus Hiroshi (BRA) - 83,7





