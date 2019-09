Amstel aprofunda experiência digital do futebol com patrocínio a transmissão da Libertadores no Facebook

A experiência do futebol vem mudando e ganhando contornos cada vez mais digitais. A transmissão da final da Champions League no Facebook Watch, por exemplo, reuniu mais de 5 milhões de pessoas na América Latina. O grupo HEINEKEN no Brasil patrocinou a primeira transmissão da CONMEBOL Libertadores no Facebook. A ação faz parte das iniciativas da marca Amstel, cerveja puro malte patrocinadora oficial do campeonato pelo terceiro ano consecutivo. É uma mudança de paradigma que proporciona aos consumidores uma experiência mais customizada e interativa e para a marca uma oportunidade de se inserir de forma orgânica e relevante.





A concepção e execução deste projeto é da iProspect, agência de marketing full performance responsável pelo hub digital do grupo. O hub concentra o planejamento, gestão e inteligência de mercado das estratégias digitais de diferentes marcas do grupo HEINEKEN no Brasil e vem acompanhando nos últimos anos a mudança do comportamento dos torcedores de futebol. A execução criativa foi da agência JWT, responsável pela estratégia da marca Amstel.





"Estamos vivendo um momento de muitas opções e liberdade dos consumidores, tanto em relação ao consumo de futebol, quando de cerveja. Os hábitos dos consumidores são flexíveis e mudam conforme o contexto. Com o patrocínio, vamos expandir ainda mais esta liberdade, colocando a marca Amstel como uma verdadeira parceira dos amantes de futebol", afirma André Zanetti, diretor de mídia da iProspect e do hub.





A Amstel marcará presença em ações pré-jogo (discussões de expectativas e mobilização nas redes sociais), durante (comemorações, comentários, mensagens personalizadas e intervalos comerciais) e posteriores (reviews, replays e debates).





"Até 2019, a TV era a única alternativa para acompanhar ao vivo os jogos da CONMEBOL Libertadores. Com o patrocínio, teremos um papel significativo em novas formas de conectar torcedores e o futebol em grande escala. Com o potencial dos meios digitais, será uma experiência diferente para cada perfil de fã", afirma Victor Soffiatti, responsável por dados e mídia digital na HEINEKEN BRASIL.





"Vamos acompanhar os feedbacks, em tempo quase real, do consumidor digital de futebol e cerveja, podendo desenvolver estratégias cada vez mais assertivas e diálogos relevantes", afirma André Zanetti.





O Hub do grupo HEINEKEN no Brasil é uma solução integrada criada pelo Dentsu Aegis Network, composta por 4 operações do grupo: iProspect (especialista em mídia digital e insights de audiência), Cosin Consulting (gestão e governança da operação), Amnet (mídia programática) e Navegg (dados). Desde 2017, o Hub lidera as estratégias digitais de diferentes marcas do grupo, e atua baseado numa constante busca por eficiência digital agregada à qualidade e modelo de transparência, sendo responsável pela geração direta de resultados de negócio.