Andreescu frustra torcida e recorde de Serena e é campeã do US Open

(Foto: Getty Images)

Apesar da torcida local em Nova York apoiar uma das maiores tenistas de todos os tempos, Bianca Andreescu frustrou o Arthur Ashe Stadium e venceu Serena Williams neste sábado, por 2 sets a 0 (6-3 e 7-5) na final feminina do US Open.





Andreescu, de apenas 19 anos e número 15 do mundo, não deu chances à norte-americana na partida.





Serena Williams, desta forma, perde a final do US Open pela terceira vez seguida, sendo três derrotas consecutivas em decisões de Majors. Isso faz com que a norte-americana ainda não alcance o recorde de Margaret Court na história do tênis de 24 títulos de Grand Slam.





Serena segue com 23 títulos aos 38 anos.





Já Andreescu, que nem era nascida em 1999, quando Serena ganhou seu primeiro Slam, no US Open, venceu seu primeiro Major em apenas sua quarta participação em torneios deste porte.





A canadense tinha como melhor resultado em Slams a segunda rodada no Australian Open e Roland Garros deste ano.





