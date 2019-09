Apresentação de goleiro Bruno é cancelada pelo Poços de Caldas FC; clube e advogada divergem

(Foto: Divulgação Poços de Caldas FC)









A apresentação oficial do goleiro Bruno Fernandes, que estava marcada para esta quarta-feira (25), foi cancelada pelo Poços de Caldas FC. O clube divulgou um comunicado por meio das redes sociais no início da noite desta segunda-feira (23).





Na mensagem, o clube diz que "não foi liberada a vinda do Bruno", em alusão à viagem necessária entre Varginha, onde o goleiro cumpre pena em regime semiaberto pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho, e Poços de Caldas, onde aconteceria a apresentação.





O GloboEsporte.com questionou o clube sobre quem não havia liberado o goleiro para a viagem e recebeu como resposta que havia sido "o juiz".





No entanto, procurada pela reportagem, a advogada Mariana Migliorini, que representa Bruno, afirmou que não houve nenhum pedido à Justiça, que eles aguardam o clube se organizar e que houve uma conversa com o presidente do Poços de Caldas, Paulo César da Silva, "para que o amistoso seja marcado depois da conclusão dos treinos" - o clube marcou o amistoso de estreia do goleiro para o início de outubro.





O GloboEsporte.com, então, voltou a procurar o clube para saber sobre a existência ou não de um pedido à Justiça. Segundo a assessoria do Poços de Caldas, houve o envio de um pedido, que pode não ter sido apresentado pela defesa.





Em contato novamente com a reportagem, a advogada de defesa disse que não houve o encaminhamento do pedido em tempo hábil e que por isso houve a necessidade da marcação de uma nota data.





Por fim, o clube afirmou que a nova deve ser agendada em breve.





Contratação no Poços de Caldas





Clube e goleiro chegaram a um acordo no dia 13 de agosto. No entanto, ele só foi anunciado oficialmente duas semanas depois, quando posou com a camisa do Vulcão, como é conhecido o clube.





No início de setembro, Bruno se pronunciou pela primeira vez desde o acerto com o clube. O goleiro gravou um vídeo que foi postado pelo Poços de Caldas nas redes sociais dizendo que em breve estaria com os torcedores.





Crimes e polêmica





Bruno foi preso em setembro de 2010 e condenado em março de 2013. Ele também havia sido condenado por ocultação de cadáver, mas esta pena foi extinta, porque a Justiça entendeu que o crime prescreveu sem ser julgado em segunda instância. As penas válidas somadas, então, são de 20 anos e 9 meses.





Atualmente o goleiro cumpre pena em regime semiaberto domiciliar em Varginha, onde está desde abril de 2017. Ele conseguiu a progressão de pena em 19 de julho após uma decisão da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais do município.





Globo Esporte