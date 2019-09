Apresentado, Mano Menezes conversa com elenco e comanda primeiro treino no Palmeiras

(Foto: Felipe Zito)









A era Mano Menezes no Palmeiras teve início nesta quinta-feira. Depois de ser apresentado e conceder sua primeira entrevista coletiva pelo clube, o técnico comandou treinamento com os jogadores.





Em campo, o treinador conversou rapidamente com o grupo antes do aquecimento. A imprensa deixou o local minutos depois.





Anunciado na última terça-feira, Mano já havia visitado a Academia na quarta, quando apenas o auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Dudu Silva acompanharam a atividade dos atletas.





Para a partida contra o Goiás, no sábado, às 21h, o Palmeiras terá mudanças na equipe. O goleiro Weveton, convocado para a Seleção, e o zagueiro Gustavo Gómez, expulso contra o Flamengo e também convocado para a seleção paraguaia, serão desfalques. O lateral-direito Mayke se recupera de uma lesão na coxa direita e continua fora.





Quem também pode ficar ausente do jogo no Serra Dourada é o volante Felipe Melo, que terá recurso da punição pela expulsão contra o Bahia julgado nesta sexta-feira, no STJD.





O Palmeiras é o quinto colocado do Brasileirão com 30 pontos.





Globo Esporte