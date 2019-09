Arena Eurobike funcionava sem alvará e laudo dos Bombeiros, dizem MP e Prefeitura

O Botafogo-SP emitiu uma nota na noite dessa segunda-feira (23) informando os torcedores que a Arena Eurobike, parte do Estádio Santa Cruz que foi reformada, será interditada por tempo indeterminado para melhorias na segurança. No entanto, de acordo com a reportagem do Grupo Thathi, o local funcionou sem alvará de funcionamento e laudo do Corpo de Bombeiros.





A Arena recebeu eventos como show do ABBA, em 19 de abril, e recentemente recebeu mais um show internacional. Para o site da Thathi, o coronel Antonio Carlos Muniz, chefe da Fiscalização Geral da Prefeitura, disse que o local funcionou de modo irregular.





“A Arena Eurobike não tem auto de vistoria dos bombeiros, e, por isso, não pode ter o alvará de funcionamento. Para o show do ABBA, nós concedemos um alvará específico para o evento, mas desde então a Arena funciona sem alvará. Para o show de sexta-feira, o Ministério Público não aceitou fazer nenhum TAC, então não tivemos como fornecer qualquer alvará. O show foi feito sem autorização da prefeitura”, informou Muniz.





A reportagem também conversou com o promotor Wanderley Trindade, que confirmou as informações e que a intenção agora é impedir a realização de qualquer evento na Arena até que todas as irregularidades sejam sanadas.





“Houve um desrespeito ao TAC que firmamos. Há uma série de obras que deveriam ser feitas e não foram. Estudo, inclusive, uma ação de dano moral coletivo, já que os eventos realizados no local colocaram muitas pessoas em risco”, informou.





O Botafogo e o Ministério Público se reuniram na manhã desta terça-feira para entrar em um acordo sobre o caso, mas nenhuma informação foi divulgada pelo clube até o momento. Aliás, o Botafogo se limitou a informar sobre o caso só com a nota emitida na segunda.





Confira a nota na íntegra:





A Arena Eurobike estará temporariamente fora de funcionamento a partir desta terça-feira (24).





O espaço passará por adaptações para melhor atendimento às normas de segurança.





As cadeiras cativas, camarotes, arquibancada coberta e arquibancada descoberta estarão normalmente liberadas para a partida.





Os sócios-torcedores dos planos diamante, ouro e prata, além de cessionários das suítes e do Lounge Johnnie Walker terão livre acesso para a arquibancada coberta, com entrada pelo Portão 1.





Os torcedores que aderiram ao plano bronze sentarão na arquibancada descoberta com entrada pela avenida Costábile Romano, Portão 3.





A torcida do Operário terá acesso pelo Portão 11, no setor visitante.