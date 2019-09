Barcelona confirma lesão muscular de Messi em comunicado oficial

O Barcelona confirmou nesta quarta-feira o resultado dos exames de Lionel Messi. O craque argentino sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda e será baixa por tempo indeterminado.





Messi sentiu o problema aos 27 minutos do primeiro tempo contra o Villarreal, na terça, pelo Campeonato Espanhol (o Barça venceu por 2 a 1). Ele recebeu atendimento médico na beira do gramado e voltou para terminar o primeiro tempo. Depois foi substituído por Dembélé.





Segundo a imprensa catalã, no entanto, não se trata de uma lesão grave. Messi perderá o jogo contra o Getafe, neste sábado, fora de casa, e é dúvida para enfrentar a Inter de Milão, quarta, pela Liga dos Campeões. O próximo compromisso é diante do Sevilla, no dia 6 de outubro, no Camp Nou.





Premiado com o Fifa The Best na última segunda-feira, Messi tem tido dificuldades para estar em campo. O camisa 10 sofreu uma lesão na panturrilha direita ainda na pré-temporada e, quando poderia atuar os 90 minutos pela primeira vez desde a Copa América, machucou-se novamente.





Globo Esporte