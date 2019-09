Bartomeu descarta Neymar em janeiro e diz que Barcelona não ofereceu jogadores ao PSG

Se Neymar permanece em silêncio sobre a novela que envolveu o seu desejo de sair do PSG e voltar ao Barcelona, o mesmo não se pode dizer dos dirigentes dos dois clubes. Após declarações públicas de Leonardo, diretor esportivo da equipe francesa, foi a vez do presidente da equipe catalã se manifestar sobre a negociação frustrada.





Em entrevista ao canal oficial do Barça, Josep Maria Bartomeu, revelou detalhes das conversas com o time francês. Perguntado se planeja uma nova investida na janela de transferências de janeiro pelo atacante brasileiro, o dirigente foi categórico:





“Não, neste momento não", disse Bartomeu, sobre a possibilidade de contratar Neymar no início de 2020.





O dirigente, no entanto, admitiu que o camisa 10 do Paris pode voltar à pauta no clube para a próxima temporada, em 2020/2021.





– O planejamento da temporada se faz em janeiro, fevereiro. Será quando voltaremos a falar do tempo. Mas, se o PSG voltar por cifras muito altas...





O presidente da equipe catalã declarou que o possível retorno de Neymar surgiu como uma possibilidade extra no mercado. A contratação do brasileiro não estava planejada. E a decisão de tentar tirá-lo do PSG foi técnica e só feita após o atleta manifestar seu desejo de deixar o Paris.





– O planejamento esportivo estava feito há muito tempo e fizemos as contratações que estavam planejadas. Esse elenco é mais competitivo que o do ano passado. É curto, mas muito competitivo.





“Neymar é um extra, porque não estava planejado. Quando Leonardo abre as portas para negociar, incorporamos as negociações. Contratar Neymar era uma decisão esportiva dos técnicos”, revelou Bartomeu.





O presidente do Barcelona também fez questão de deixar claro que, em momento algum, ofereceu atletas ao PSG no negócio. Segundo as especulações da imprensa espanhola, nomes como de Philippe Coutinho, Dembélé, Rakitic, Vidal e outros foram oferecidos ao time francês em troca por Neymar. No entanto, Bartomeu admitiu que o time parisiense pediu os atletas durante as conversas.





– No clube, havia a expectativa para que Neymar visse. O Barça não colocou jogadores sobre a mesa, são jogadores que o PSG colocou. Mas, durante as negociações, quando aparecem novas demandas do PSG, dizemos que não poderiam ser assumidas e paramos as conversas.

Messi pode ir embora?

Outro tema abordado pelo dirigente culé foi a informação divulgada pelo jornal "El País", de que Lionel Messi teria uma cláusula em seu contrato que o permite deixar o Barcelona sem custos ao final da temporada. Bartomeu confirmou a possibilidade. Mas garantiu que está seguro de que o argentino permanecerá no clube por muitos anos.





– Como os casos de Xavi, Iniesta e Puyol, também Messi deve ter a liberdade de decidir seu futuro e quando queira deixar de jogar futebol. Queremos que chegue a 2021 (fim do vínculo atual) e além. Como presidente, estou muito tranquilo.





Globo Esporte