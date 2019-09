Batatais tenta absolvição de punição após escândalo com manipulação de resultados

(Foto: Luan Amaral/Divulgação)

A equipe de futebol do Batatais, que atualmente disputa a terceira divisão do Campeonato Paulista, enfrenta um processo de manipulação de resultados que culminou na suspensão da equipe por 240 dias e multa de R$ 70 mil.





Por meio de um ofício, o ex-presidente e atual conselheiro honorário André Tofetti pede a Federação Paulista de Futebol (FPF) que o clube seja considerado inocente neste caso. A equipe foi eliminada da Copa Paulista e, caso não consiga reverter a suspensão, pode ser rebaixada na série A3 de 2020.





“O Batatais (principalmente a gente que é do conselho, o atual presidente e a diretoria) ficou surpreso com a decisão do TJD. O Batatais foi o único penalizado duas vezes, dentro de campo e, agora, com essa suspensão do Tribunal. Acredito que o Batatais será absolvido, o time não foi favorecido em nada, foram pessoas que fizeram individualmente, se beneficiaram, a FPF que vai apurar. O Batatais está sendo lesado pelas pessoas que fizeram esse “esquema”. Eu tenho fé, acredito muito na Federação Paulista, no presidente do TJD, o delegado [Antonio] Olim. Eles vão analisar”, disse Tofetti.





Pelo menos três jogadores e o técnico Thiago Oliveira foram considerados suspeitos da manipulação, descoberta por um site de apostas, que enviou um relatório para a FPF. Aliás, o próprio técnico Thiago concedeu uma entrevista para o site Globo Esporte, onde se declara inocente das acusações e que vai provar que não tem culpa neste caso.





“De tudo que fizeram, pode ter certeza de que não chegou ao conhecimento da diretoria do Batatais. Se houve, foi dentro de vestiário, alojamento, mas não chegou nenhuma informação ao conselho ou diretoria”, justificou Tofetti.