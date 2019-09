Bauru vence o Comunicaciones-ARG e conquista título inédito do Interligas

(Foto: Victor Lira/Bauru Basket)









O Bauru venceu o Comunicaciones, da Argentina, por 82 a 63, na noite deste sábado, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, na decisão do título Interligas de basquete. O time bauruense venceu de maneira invicta a competição, derrotando La Unión, Basquete Cearense e Boca Juniors até chegar à final, dando ao Brasil o primeiro título do torneio.





Com 22 pontos, o ala canadense Nick Wiggins, do Bauru, foi o maior pontuador da partida. Pelo Comunicaciones, o norte-americano Novar Gadson marcou 18 pontos e foi o destaque.





Classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o Bauru aguarda o adversário e as datas dos próximos jogos para saber quando entrará em quadra novamente.





O JOGO





Mais eficiente, o Bauru venceu o primeiro quarto por 19 a 17. No segundo período, com mais volume de jogo e boa participação do canadense Wiggins, os donos da casa venceram por 27 a 10, indo para o intervalo com vantagem de 19 pontos: 46 a 27.





Na volta do intervalo, o time argentino conseguiu equilibrar o confronto, mas não diminuir a vantagem. Empate por 16 a 16 no período. No último quarto do jogo, os argentinos reagiram, chegaram a diminuir para dez pontos a diferença no placar, mas não evitaram o título dos donos da casa: Bauru 82 x 63 Comunicaciones.





Foi a primeira vez que um time brasileiro conquistou o Interligas. Criada em parceria entre as Ligas do Brasil e da Argentina, a competição aconteceu entre 2010 e 2012, sendo retomada nesta temporada.





Confira abaixo os campeões do Interligas:





2010

Final: Peñarol de Mar del Plata 90 x 78 Brasília

Campeão: Peñarol de Mar del Plata





2011

Final: Obras Sanitarias 80 x 77 Pinheiros

Campeão: Obras Sanitarias





2012

Final: Peñarol de Mar del Plata 88 x 75 Pinheiros

Campeão: Peñarol de Mar del Plata





2019

Final: Bauru 82 x 63 Comucaciones

Campeão: Bauru Basket





Globo Esporte