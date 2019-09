Bernardo Silva faz três, De Bruyne deita e rola, e City humilha o Watford após derrota

O Watford pagou o pato. Depois de ser surpreendido pelo Norwich, o Manchester City teve uma atuação brilhante, certamente das melhores sob o comando de Pep Guardiola, e humilhou os Hornets por 8 a 0, neste sábado, em casa, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Bernardo Silva foi o grande nome da tarde com três gols, mas o belga De Bruyne não ficou muito atrás, com um golaço e duas assistências – fora o show.





Já era de se esperar: os 8 a 0 representam a maior goleada da história do Manchester City na Premier League, atrás no geral apenas dos 9 a 0 do Manchester United sobre o Ipswich Town, em março de 1995. Além de Bernardo Silva e De Bruyne, também marcaram David Silva, Agüero (de pênalti), Mahrez e Otamendi.





De Bruyne precisa ser estudado. O belga começou a temporada em grande fase e já soma sete assistências em seis rodadas - duas delas neste sábado, para David Silva (cruzamento perfeito) e Bernardo Silva (passe por baixo). O recorde da Premier League é de 20, de Thierry Henry, pelo Arsenal em 2002/03.





Bernardo Silva e David Silva não possuem parentesco algum, mas têm em comum o bom trato à bola. O espanhol abriu a conta logo aos 52 segundos (gol mais rápido desta edição) e depois deu um show distribuindo a bola. O português, por sua vez, marcou um hat-trick (três gols) pela primeira vez na carreira. Jogar com eles é mais fácil.





Pode parecer surpresa, mas o Watford quase marcou logo no início de jogo (ainda estava 1 a 0). Ederson se agigantou cara a cara com Deulofeu e fez a defesa - e viria a salvar o City em outra oportunidade no segundo tempo. Foi bem, assim como Fernandinho na zaga em virtude dos muitos desfalques de Guardiola. Gabriel Jesus não saiu do banco.





O Manchester City se manteve na segunda colocação, agora com 13 pontos (dois a menos que o Liverpool, que visita o Chelsea neste domingo). O Watford segue na lanterna, mas com um saldo negativo de 14 gols. Na próxima rodada, Everton x Manchester City, e Wolverhampton x Watford. Clique aqui para conferir a tabela.





Globo Esporte