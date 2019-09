Botafogo amplia contrato de concessão do Estádio Nilton Santos

(Foto: Emanuelle Ribeiro)

O Botafogo assinou nesta terça-feira o contrato de ampliação da administração do Estádio Nilton Santos até 8 de abril de 2031. A oficialização aconteceu em solenidade no Palácio da Cidade e contou com a presença do prefeito Marcelo Crivella, do presidente alvinegro Nelson Mufarrej e dos jogadores Joel Carli e João Paulo.





Esta ampliação ocorreu pelo fato de que o Botafogo pouco utilizou o Niltão de março de 2013 até 2017, em função da interdição para obras e da cessão do estádio para os Jogos Olímpicos de 2016. O antigo contrato vencia em 2027.





“O estádio do Botafogo é sempre tão arrumado, os arredores, bem localizado, boa infraestrutura. Sempre um prazer ir lá”, disse Crivella.





Os jogadores do Fogão também mostraram otimismo com esta renovação.





“Para a gente é muito importante estar aqui na renovação dessa concessão. Botafogo continua em sua casa, um estádio gigante para um time gigante. Estamos felizes”, disse Carli.





“A gente se sente muito bem jogando lá, nossa casa, a casa do nosso torcedor, de muita importância a gente se manter lá e dar sequência nessa história”, disse João Paulo.