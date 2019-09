Botafogo passa sufoco, mas vence São Bento na série B

(Foto: Raul Ramos)





O Botafogo, enfim, reencontrou a vitória nesta sexta-feira (13) ao bater o São Bento por 1 a 0, em casa, pela série B do Campeonato Brasileiro. A vitória colocou a equipe na sexta posição momentaneamente e, por enquanto, firme na briga pelo G4 da competição.





A vitória, claro, não viria sem um pouco de emoção. O Pantera começou em cima e contou com a noite inspirada do zagueiro Didi para abrir o placar aos 13 minutos, após falha do volante Doriva, o defensor botafoguense só tocou de cabeça para abrir o marcador. O placar fez os donos da casa recuarem, de forma perigosa, e ver a equipe do São Bento crescer. Pelo menos, no primeiro tempo, o Pantera ficou à frente do placar.





Na segunda etapa, o São Bento voltou com tudo e bombardeou o gol de Darley, que precisou trabalhar. Rodolfo assustou com cobrança de falta, para boa defesa do goleiro. Com a entrada de Dodô, o jogo ficou mais equilibrado. Mesmo arriscando no ataque, o Pantera se segurou, fechou a defesa e garantiu os três pontos.

Panorama

O técnico Hemerson Maria realizou algumas mudanças que deram uma outra cara para o time do Botafogo, mas ainda sim pecando na pontaria e na defesa. A entrada do zagueiro Didi ajudou o Botafogo a subir na tabela e o ataque tricolor contou com Júlio César, Henan e Diego Gonçalves.





O Bota voltou a campo na terça-feira, contra o Vila Nova, às 19h15, fora de casa. No mesmo dia, às 21h30, o São Bento recebe o Vitória, tentando fugir da zona de rebaixamento.