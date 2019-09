Botafogo S/A rebate emissora ao anunciar presença de diretoria em programa de TV

A Botafogo S/A, empresa criada para administrar o Botafogo Futebol Clube, de Ribeirão Preto, rebateu a TV Thathi, também da cidade, após um anúncio durante a programação da emissora. No anúncio, é veiculado que o presidente do Conselho de Administração da Botafogo S/A, Adalberto Baptista, e o presidente da Botafogo S/A, Gerson Engracia Garcia, participariam do programa Mentoria 2020 nesta segunda-feira (2) a noite.





O programa seria realizado para que os dois dirigentes esclarecessem a reportagem publicada pelo Grupo Thathi, onde questiona a legalidade e transparência do contrato firmado para que o clube se tornasse empresa.





Na nota, a S/A explica que Adalberto e Gerson não participarão do programa, que a ausência já havia sido comunicada ao Grupo Thathi, mas que mesmo assim a emissora veiculou o anúncio do programa seguido da expressão “quem não tem nada a esconder, comparece!”





Confira a nota na íntegra da Botafogo S/A:





A Botafogo Futebol SA vem a público esclarecer para os torcedores do clube que o presidente do Conselho de Administração da Botafogo SA, Adalberto Baptista, e o presidente da Botafogo SA, Gerson Engracia Garcia, não participarão nesta segunda-feira (2) do programa Mentoria 2020 como sugere a chamada do Grupo Thathi de Comunicação.





Adalberto Baptista e Gerson Engracia Garcia foram convidados pelo veículo durante a semana passada. Na quarta-feira (28), Adalberto Baptista respondeu que não participaria do programa porque estaria fora de Ribeirão Preto em razão de compromissos profissionais anteriormente assumidos. Para prestar esclarecimentos, Adalberto Baptista concedeu uma entrevista coletiva na sexta-feira e afirmou que eventuais novas discussões serão resolvidas internamente.





Já Gerson Engracia não participará porque esteve presente em um programa da emissora recentemente e também vê que eventuais novas discussões precisam ser resolvidas internamente.





Neste domingo, a Botafogo Futebol SA tomou conhecimento da chamada para o programa Mentoria 2020, fazendo referência à presença dos dois dirigentes e terminando –a chamada– com a expressão “quem não tem nada a esconder, comparece!”.





A divulgação desta chamada do Grupo Thathi de Comunicação causa estranheza porque o veículo já tinha o conhecimento de que os dois dirigentes não compareceriam ao programa Mentoria 2020.





Diferentemente do que sugere a chamada do programa, a Botafogo Futebol SA e seus dirigentes não têm nada a esconder, ao contrário, têm atendido a imprensa com frequência.





Reiteramos que na última segunda-feira (26), Gerson Engracia Garcia participou do programa Thathi Repórter, do Grupo Thathi de Comunicação, e conversou praticamente com os mesmos participantes que estão confirmados no Mentoria 2020 desta segunda-feira, e que Adalberto Baptista concedeu uma entrevista coletiva na última sexta-feira (30), respondendo as dúvidas dos jornalistas de todos os veículos de imprensa presentes.





Na coletiva, o Grupo Thathi de Comunicação esteve representado por três profissionais, que tiveram a oportunidade de fazer os questionamentos sem restrição e, ainda, após a coletiva, um repórter conversou com Adalberto Baptista. O Grupo Thathi de Comunicação transmitiu ao vivo a coletiva.





A Botafogo Futebol S.A. e seus dirigentes reafirmam o respeito por todos os profissionais de imprensa e veículos de comunicação e se dispõem a atender todos, indistintamente, ao seu tempo e quando solicitado.