Botafogo-SP conta com dois gols de Murilo em vitória contra o Vila Nova

(Foto: Douglas Schinatto/O Popular)

O Botafogo-SP engatou sua segunda vitória consecutiva ao bater o Vila Nova, fora de casa, por 2 a 0 pela série B do Campeonato Brasileiro. O tricolor contou com noite inspirada de Murilo para vencer no Serra Dourada e complicar ainda mais a vida do adversário, que luta contra o rebaixamento.





A vitória também tirou um peso do técnico Hemerson Maria e melhorou a média de gols do Bota, que nos últimos cinco jogos era de apenas um gol.

O Jogo

A partida foi movimentada no primeiro tempo, com um poder de ação maior do Botafogo. Murilo já demonstrava estar com vontade de jogar e se arriscava no ataque. Do lado do Vila, a empolgação pela vitória na última rodada e a presença dos 8 mil torcedores foram importantes para a equipe chegar ao ataque.





No entanto, a noite era de Murilo. Aos 20 minutos, o meia arriscou de longe, a bola desviou e enganou o goleiro. Em seguida, o Vila arriscou com Alan Mineiro, mas a bola foi para fora. No final do primeiro tempo, Marlon tentou o chute, a bola espirrou e Murilo acertou belo chute de rebote para ampliar.





Na segunda etapa, o volume foi o mesmo. Aos 2, Murilo novamente teve a chance e bola explodiu no travessão. O Vila foi para cima, e aos 22, assustou com cabeçada de Bruno Mezenga, que o goleiro Darley defendeu.





A outra melhor chance foi aos 33, com Ramon cobrando volta e bola saindo por pouco. No fim, vitória do Pantera.





Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Operário, em casa, às 19h15, na próxima terça-feira. O Vila também joga na terça, às 20h30, novamente em casa, contra o CRB.