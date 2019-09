Botafogo-SP não sai do zero com o América e continua sem vencer na série B

(Foto: Agência Botafogo)

O Botafogo-SP não conseguiu fazer uma boa partida em casa e ficou no empate com o América-MG pela série B do Campeonato Brasileiro. Com um primeiro tempo parado e uma segunda etapa de correria, os dois times saíram do Estádio Santa Cruz com um ponto cada.

O Jogo

O calor foi um dos desafios para o jogo em Ribeirão Preto. As duas equipes pouco criaram no primeiro tempo. As únicas chances reais de gol foram com Willian Maranhão para o Coelho e em seguida com Marlon Freitas para o Pantera.





Na segunda etapa, uma partida mais movimentada, com um leve domínio do time da casa, mas mesmo assim com poucas chances de gol. A pontaria não estava calibrada, o que dificultou a abertura do placar. O goleiro Darley teve trabalhos em alguns lances, enquanto Henan até balançou as redes, mas o assistente marcou impedimento no lance.





Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o São Bento na sexta-feira, às 19h15, em mais um jogo em casa. O América joga na terça-feira, contra o Criciúma, no Estádio Independência.