CBF suspende jogos do Cuiabá na Arena Pantanal por má condição do gramado

(Foto: Marcello costa/TV Centro América)

A CBF suspendeu para as próximas rodadas os jogos do Cuiabá na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso, por más condições do gramado. O comunicado foi divulgado na manhã deste sábado. Sem tempo hábil, a partida do clube contra o Oeste, vencida pela equipe por 2 a 0, foi mantida na Arena.





De acordo com as informações, o gramado da Arena foi atingido por uma praga logo depois que foi feita a recuperação durante a parada para a Copa América. A Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), que cuida do gramado, tenta identificar o problema para resolver o mais rápido possível.





A próxima partida do Cuiabá em casa, contra o Coritiba, ainda não tem um local definido. Além disso, os dois próximos confrontos em casa, contra Londrina e Vitória, nos dias 5 e 11 de outubro, respectivamente, também estão com o local “a definir”.





A capital mato-grossense não tem outro estádio para receber jogos oficiais. Possivelmente, outra cidade do estado deverá receber as partidas.