Chapecoense acerta detalhes e encaminha a contratação do técnico Marquinhos Santos

A Chapecoense chegou a um acordo com o técnico Marquinhos Santos para a sequência da Série A. O clube acertou detalhes e deve anunciar o treinador no início da semana. Atualmente no Juventude, onde conquistou o acesso para a Série B, Marquinhos Santos ainda comandou a equipe gaúcha no duelo contra o Náutico, neste domingo, pela semifinal da Série C.





O contrato com a Chape vai até o final da Série A. Posteriormente as partes irão definir se haverá uma renovação para a próxima temporada. A missão de Marquinhos é salvar o Verdão do Oeste de um inédito rebaixamento. Com 14 pontos somados, o clube virou o turno na vice-lanterna





Marquinhos Santos assume o lugar de Emerson Cris, que exerceu a função de interino desde a demissão de Ney Franco. No período, o auxiliar técnico realizou sete partidas, com apenas uma vitória. Ainda foram quatro derrotas e dois empates, totalizando 23,8% de aproveitamento.





Aos 40 anos, Marquinhos Santos tem no currículo passagens por clubes como Coritiba, Bahia, Fortaleza, Figueirense, Paysandu, Londrina e São Bento. Além disso, ainda treinou as seleções de base. Foi, inclusive, campeão do Sul-Americano sub-15, em 2011.





O treinador pega a Chapecoense na vice-lanterna do Brasileiro, com 14 pontos, e precisará de pelo menos 11 vitórias nos 19 jogos que faltam para garantir a permanência na elite. A estreia será no domingo, às 11h, diante do Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela abertura do returno.





