Colômbia diz que vai apresentar com Peru e Equador proposta para sediar a Copa de 2030

A América do Sul pode ter duas candidaturas para a Copa do Mundo de 2030. Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile já anunciaram a intenção de organizar de forma conjunta a competição. Agora, o presidente da Colômbia, Iván Duque, publicou um vídeo em sua conta oficial no Twitter no qual indica que vai apresentar uma candidatura ao lado de Peru e Equador.





- Falei com o presidente Lenín Moreno (Equador) e depois com o presidente Martin Vizcarra, presidente do Peru. E me disse o presidente Lenín Moreno que o ano de 2030 é muito especial, porque são 100 anos dos Mundiais de futebol. São 100 anos da história dos Mundiais de futebol. E ele me perguntou se eu estaria de acordo para propor que os países andinos possam postular a Copa do Mundo de 2030. Eu disse ao presidente Lenín Moreno que acompanho essa iniciativa. E dei a instrução para o doutor Ernesto Lucena (ministro do Esporte da Colômbia) para que com a ministra de Esporte do Equador, e seus semelhantes no Peru, possamos formalizar essa proposta com os países andinos para sediar o Mundial de 2030 - disse o presidente Duque.





Apesar do plano de ter uma candidatura dos países andinos para a Copa do Mundo de 1930, o presidente colombiano sabe que a disputa deve ser grande. Além da candidatura quádrupla dos outros países da América do Sul, alguns veículos da Europa já apontaram que Bulgária, Grécia, Romênia e Sérvia também planejam lançar uma candidatura conjunta. A China pode ser outro país na disputa, além do Reino Unido:





- Não é uma disputa fácil, porque teremos que competir com países que tem muita tradição em suas estruturas esportivas. Mas nós vamos apresentar com toda determinação, unidos, e aproveitando que vamos receber o presidente da Conmebol no começo de outubro vamos ratificar ao vivo o plano dos países andinos.





Globo Esporte