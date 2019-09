Com campanha 100%, Vasco vence time boliviano e vai à semifinal da Libertadores

Buscando o tricampeonato da Taça da Libertadores da América de Futebol de Areia, o Vasco garantiu presença na semifinal do torneio, que acontece em Luque, no Paraguai. Depois de vencer seus três jogos na primeira fase, o Cruz-Maltino derrotou o Hamacas FC, da Bolívia, por 7 a 3, nesta quarta, e encara agora o Fundación Monagas, da Venezuela, na sexta, às 17h. Mais cedo, o time venezuelano venceu Guaviare, da Colômbia, nos pênaltis, por 3 a 2, após empate em 2 a 2. A outra semifinal será entre o Acassuso, da Argentina, e o Cerro Porteño, do Paraguai.





O Vasco começou melhor e logo abriu 2 a 0, gols de Antônio e Jordan. Mesmo sendo dominado tecnicamente, o Hamacas conseguiu descontar antes do primeiro intervalo, com Dudy. A reação, porém, parou por aí. O Cruz-maltino ampliou no início do segundo tempo, mais uma vez com Jordan. Pouco depois, Matheus aproveitou chute cruzado e fez 4 a 1. O Hamacas mal teve tempo de respirar. Logo após a saída de bola, Antônio arriscou de longe e marcou o quinto gol vascaíno.





Mesmo com a vitória bem encaminhada, o Vasco seguiu com o mesmo ímpeto no terceiro tempo. Antônio, em cobrança de tiro livre, aumentou a vantagem para 6 a 1. A seis minutos do fim, o goleiro Nuño diminuiu para o time da Bolívia em mais um tiro livre certeiro. Ainda deu tempo para Barrios fazer o terceiro do Hamacas em cobrança de pênalti, e Matheus definir a vitória vascaína em 7 a 3.





Além do Vasco, a Libertadores contou com a participação do Vitória. Campeão em 2018, no Parque Olímpico do Rio, o Rubro-Negro Baiano não passou da primeira fase após perder os seus três jogos pelo grupo A.





A campanha do Vasco na Libertadores





Primeira fase - grupo B

Vasco 9 x 3 Racing (Uruguai)

Vasco 6 x 2 Tito Drago (Peru)

Vasco 7 x 4 Cerro Porteño (Paraguai)





Quartas de final

Vasco 7 x 3 Hamacas FC (Bolívia)





Globo Esporte