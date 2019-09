Com gol e assistência de Coutinho, Bayern vence Paderborn e toma liderança do RB Leipzig

(Foto: INA FASSBENDER / AFP)









O Bayern de Munique é o novo líder do Campeonato Alemão. Neste sábado, a equipe do técnico Niko Kovac venceu o Paderborn por 3 a 2 fora de casa, conquistou sua quarta vitória na competição e vai dormir na primeira posição. Mais uma grande atuação de Philippe Coutinho, autor de um gol e uma assistência.





A tomada da liderança por parte do Bayern só foi possível porque o RB Leipzig tropeçou neste sábado: o time de Leipzig perdeu por 3 a 1 para o Schalke 04 fora de casa e caiu para a segunda posição, com 13 pontos - mesma pontuação de Schalke, Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen. Isolado na ponta, o Bayern de Munique tem 14.





A equipe bávara abriu o placar em Paderborn logo aos 15 minutos de jogo, com Gnabry só empurrando para o fundo das redes após assistência milimétrica de Philippe Coutinho, por cima da defesa. Os outros gols saíram no segundo tempo. Aos 10, foi a vez de o brasileiro deixar o seu completando, sozinho, o passe para dentro da área.





Pröger diminuiu para o Paderborn logo em seguida, o artilheiro Lewandowski (que perdeu uma chance inacreditável no início do jogo) marcou o terceiro do Bayern de Munique, e Collins, já perto dos acréscimos, descontou para os donos da casa: 3 a 2.





As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Alemão no próximo sábado, às 10h30 (de Brasília). O Bayern de Munique recebe o Hoffenheim em Munique, enquanto o Paderborn enfrenta o Mainz, também em casa.





