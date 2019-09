Com gol no último minuto, Botafogo-SP empata com Operário e perde a chance de entrar no G4

O Botafogo-SP teve todas as chances para vencer nesta terça-feira (24), pela série B do Campeonato Brasileiro, mas contou com um gol no último minuto do Operário-PR para empatar em 1 a 1 no Estádio Santa Cruz. As duas equipes somam 36 pontos e podem ver os times do G4 se distanciarem na rodada.

O Jogo

O Operário teve mais a bola no início do primeiro tempo e o Botafogo tentava como podia. Lucas Batatinha teve a melhor chance no começo da partida, arriscou o chute e a bola passou com perigo. Em seguida, Jardel tentou desviar a bola, mas não conseguiu chegar a tempo.





O visitante foi obrigado a fazer uma mudança aos 14 minutos, quando Danilo Baía saiu machucado para a entrada de Chicão. Mesmo com a posse de bola, os paranaenses viram Bruno Moraes, que aproveitou falha do goleiro Rodrigo Viana, para inaugurar o placar para os donos da casa. Ainda nos acréscimos, Cleyton tentou igualar o marcador, mas sem sucesso.





A segunda etapa começo com o Operário em cima e o Bota sofrendo com a insistência. Felipe Augusto quase empatou o jogo no começo, após falha da defesa, mas acabou desperdiçando. Tímido, o Pantera pouco atacou, o que deixou os visitantes mais à vontade.





A insistência foi grande que, no último lance do jogo, Lázaro aproveitou a bola na área e cabeceou para empatar e dar números finais a partida.





Na próxima rodada, o Botafogo visita o Criciúma no sábado, às 11h, no Estádio Heriberto Hulse. O Operário joga às 19h, também no sábado, contra o Sport, na Ilha do Retiro.