Com Messi saindo do banco, Barcelona joga mal e perde para novo líder Granada

O mau desempenho do Barcelona no começo da temporada rendeu mais um tropeço para a equipe de Ernesto Valverde. Jogando mal, com Messi saindo do banco, o atual campeão foi derrotado pelo Granada - novo líder do Campeonato Espanhol - por 2 a 0, neste sábado, fora de casa. Azeez marcou no primeiro minuto de jogo, e Vadillo aumentou no segundo tempo.





A grande vitória sobre o Barcelona neste sábado faz com que o Granada durma como o novo líder do Campeonato Espanhol. A equipe agora tem 10 pontos, assim como Sevilla e Atlético de Madrid, mas leva vantagem no saldo de gols. O time de Julen Lopetegui ainda enfrentará o Real Madrid neste domingo. O Barça agora é o sétimo colocado, com sete pontos.





Sem estar em plena forma após recuperar-se de lesão, Messi começou o duelo no banco de reservas e foi acionado no segundo tempo. Mas nem o craque conseguiu mudar o cenário do jogo. O argentino bem que tentou dar trabalho à zaga, mas se viu isolado muitas vezes e pouco pôde fazer para uma equipe sem brilho. O jovem Ansu Fati foi um fio de esperança na atuação ruim dos catalães.





Globo Esporte