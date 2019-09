Comece a se preparar para os Jogos Olímpicos no Japão em 2020

Tóquio é o local escolhido para sediar os jogos olímpicos de 2020 e a cidade, que tem mais de 9 milhões de habitantes, deve receber pessoas do mundo inteiro para acompanhar o evento esportivo que acontecerá entre 24 de julho e 9 de agosto. A próxima edição dos jogos terá o maior número de modalidades de todas as Olimpíadas. Ao todo serão 339 provas de 33 modalidades diferentes. Surfe, escalada, skate e beisebol/softbol serão disputados pela primeira vez na história. A expectativa é que de que o Brasil esteja entre as dez equipes com mais participantes na competição. O número ainda não está fechado mas a intenção é levar, aproximadamente, 260 atletas para os jogos.





Pensando nisso, o Voopter - aplicativo brasileiro especializado na comparação de preços de passagens aéreas – reuniu algumas dicas para o viajante conseguir se planejar com antecedência e aproveitar, ao máximo, a viagem.





Reserva de passagens





Esse assunto tem que ser o primeiro da lista de organização para quem pretende viajar para acompanhar o evento. Como o período é de alta temporada, é necessário ficar atento, pois isso deve fazer com que os preços fiquem mais altos. Normalmente os valores das passagens aéreas internacionais são mais baixos entre 60 e 90 dias antes da viagem, porém, a regra não se aplica a eventos como esse, já que os olhos do mundo estão voltados para o acontecimento.





Visto para viajantes





Para os brasileiros que têm interesse em assistir ao evento in loco, existem alguns passos que precisam ser seguidos e o primeiro deles é conseguir o visto. Há três opções para casos de "Curta Permanência" como é o caso: visto de uma entrada, visto de entrada dupla ou de múltiplas entradas. As taxas variam de acordo com o tipo escolhido, sendo R$ 97 para uma entrada a R$ 194 para múltiplas. O processo só poderá ser feito de forma presencial, ou seja, será necessário ir até as representações diplomáticas e consulares do Japão no Brasil, com os documentos necessários em mãos para o requerimento de visto de turista como passaporte válido, formulário de pedido visto para entrar no Japão, cronograma da viagem, comprovante de renda, declaração de imposto de renda completa com o recibo de entrega à Receita Federal ou contracheque dos últimos três meses (original e cópia), uma foto 3x4, reserva de passagem de ida e volta desde a saída do Brasil. O prazo para a entrada no Japão é de três meses a partir da data de emissão do visto.





Ingressos





O Comitê Organizador das Olimpíadas disponibilizou mais de 7,8 milhões de ingressos para venda, mas 70% deles já foi destinado para quem reside no país sede. Já na primeira fase de vendas 3,22 milhões de ingressos foram vendidos para os próprios japoneses. O valor dos ingressos deve variar entre R$ 87 a R$ 4,5 mil.





Onde ficar





Tóquio é uma cidade com bastante infraestrutura, com ares de modernidade, mas que consegue unir o novo e o antigo de forma equilibrada. Por toda a cidade existem linhas de trêm e metrô que facilitam a vida de qualquer turista e, além disso, a rede hoteleira da região passou por uma grande reforma e ampliação para receber bem durante o evento. Atualmente os preços de hotéis com diária para duas pessoas está a partir de R$ 990, mas os valores vão variar, diariamente, de acordo com a demanda.