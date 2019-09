Comercial-SP bate Inter de Limeira e avança na Copa Paulista

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)





Por Redação Blog do Esporte









O Comercial venceu a Inter de Limeira por 3 a 2 e avançou na Copa Paulista. A equipe contou com dois gols de Eric Di Maria e um de Lucas, em cobrança de falta, para vencer em casa e avançar na liderança do grupo 7.





O jogo se resumiu ao Comercial pressionando no primeiro tempo e a Inter de Limeira segurando como podia. No entanto, o Leão abriu o placar logo aos seis minutos, quando Ademir deu passe para Eric Di Maria, que chutou na saída do goleiro Rafael Pin.





Em seguida, o Comercial manteve o ritmo, segurou como podia e tentou explorar os lados, mas sem sucesso. O que o time não esperava é que, aos 51 minutos do primeiro tempo, Thiaguinho fez boa jogada e chutou a bola no fundo das redes, empatando a partida.





Com isso, o Leão precisou procurar a vitória no segundo tempo, mas a Inter ficou em cima tentando a virada. O melhor lance dos visitantes foi de Pedrinho, quando o goleiro Iago rebateu e Cortez cortou. Aos 34, Lucas fez uma bela cobrança de falta e colocou o Comercial na frente.





Dois minutos depois, Di Maria entrou na área, driblou o adversário e fez o terceiro. Ainda deu tempo de Marquinhos diminuir, mas o jogo já estava decidido em 3 a 2 para o Leão.





Agora a FPF vai definir o adversário da próxima fase, onde já deve começar o mata-mata.