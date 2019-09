CR7 encerra escrita, e Portugal vence a Sérvia por 4 a 2 nas eliminatórias da Euro

Maior artilheiro da seleção portuguesa, agora com 89 gols, Cristiano Ronaldo ainda não tinha marcado contra a Sérvia. Escrita encerrada neste sábado. Com um gol do camisa 7, Portugal conseguiu uma importante vitória por 4 a 2, fora de casa, pelas eliminatórias da Eurocopa 2020. Agora já são 39 seleções carimbadas pelo ídolo lusitano, 26 europeias.





No outro jogo do grupo B das eliminatórias, a Ucrânia venceu a Lituânia por 3 a 0, fora de casa, com gol e assistência do brasileiro naturalizado ucraniano Marlos, e disparou na liderança, com 13 pontos em cinco jogos. Portugal, que tem apenas três partidas, assumiu a vice-liderança com cinco pontos, à frente de Luxemburgo e Sérvia, ambas com quatro pontos em quatro partidas. Terça-feira, Portugal enfrenta a lanterna Lituânia, e a Sérvia joga contra Luxemburgo. Os dois primeiros se classificam para a Euro.





Portugal não deixou a Sérvia usar o fator campo para pressionar no começo do jogo, e controlou a partida nos primeiros minutos, mesmo sem exercer grande pressão. A primeira etapa seguia morna até uma falha defensiva da Sérvia abrir caminho para o primeiro gol português: o goleiro Dmitrovic saiu para segurar a bola no cruzamento da direita, mas trombou com o companheiro Milenkovic e soltou a bola limpa para o volante Willam Carvalho marcar.





Portugal parecia ter fechado a conta quando Gonçalo Guedes ampliou com um bonito gol, aos 12 minutos do segundo tempo. Mas a emoção ficou guardada para o fim. A Sérvia descontou aos 21, com Milenkovic, e aos 34, Cristiano Ronaldo deixou o dele, aproveitando ótimo passe de Bernardo Silva. Não parou por aí. A Sérvia fez o segundo aos 38, com Mitrovic, mas Portugal não deu chance para reação: aos 40, Bernardo Silva fechou a vitória, coroando sua boa atuação.





Globo Esporte