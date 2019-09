Crítico do extracampo do Cruzeiro, Sobis ajuiza ação trabalhista e pede R$ 4,1 milhões do clube

(Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)









Logo depois de ajudar o Internacional a eliminar o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, o atacante Rafael Sobis apontou o "extracampo" da Raposa como um obstáculo para o sucesso do time. A insatisfação do camisa 23 ficou ainda mais evidente, pois, há uma semana, ele protocolou ação trabalhista contra o clube celeste, reclamando o não recebimento de parte de um acordo fechado da rescisão contratual. O processo foi distribuído no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. No total, Sobis pede R$ 4.135.172,92.





Vice-campeão com o Inter da Copa do Brasil 2019, competição que ele conquistou duas vezes com a camisa do Cruzeiro, o jogador de 34 anos rescindiu o contrato em Belo Horizonte em janeiro, faltando mais 12 meses para o fim natural do vínculo. No distrato, em acordo com a diretoria da Raposa, ficou acertado o pagamento de R$ 3.993.658,40, discriminados da seguinte forma:





R$ 3.296.515,55 que tratavam de "premiações, férias, cláusula compensatória desportiva e 13º salário de 2018".





R$ 697.142,85, correspondentes às parcelas de imagem outubro, novembro e dezembro de 2018.





O primeiro valor foi parcelado em 10 vezes, começando o pagamento em 10 de fevereiro. O segundo valor teve divisão de quatro parcelas, começando o acerto no mesmo período. O Cruzeiro, segundo alegações de Sobis, pagou apenas a primeira parcela integral (R$ 503.937,26), mas só quitou parcialmente a segunda parcela (faltou R$ 10.718,57).





Na petição do jogador, é dito que o acordo feito com a Raposa teria uma multa de 20% sobre a inadimplência se ela ultrapassasse 20 dias de atraso. Com esta sanção no cálculo, Sobis tenta receber, via Justiça, os R$ 4 milhões.





- O reclamante tentou de todas as formas receber amigavelmente o valor devido, trocando inclusive e-mails com a reclamada que, alegando dificuldades financeiras não realiza os pagamentos. Desta forma, não resta outra alternativa que não o ajuizamento da presente demanda para fazer valer os seus direitos - diz parte da petição de Sobis no TRT.





Em contato com o GloboEsporte.com, a comunicação do Cruzeiro afirmou que o departamento jurídico do clube não havia repassado nenhuma informação sobre o tema. A reportagem também tentou contato com a advogada que representa Sobis, sem sucesso, entretanto.





Audiência





A 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que julgará a questão, já marcou uma primeira audiência para as partes em 22 de outubro. Houve, também, expedição de intimação ao Cruzeiro, realizada em 19 de setembro, na última quinta-feira.





Globo Esporte