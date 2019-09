Cuca diz que chegadas de Dani Alves e Juanfran tiraram padrão do São Paulo

Há quem tenha celebrado as contratações de Daniel Alves e Juanfran como um título, porém, a chegada de dois grandes nomes do futebol mundial não impactou a equipe comandada pelo técnico Cuca apenas positivamente. Segundo o treinador, a dupla também fez com que o Tricolor perdesse parte de seu padrão de jogo.





“O São Paulo não é um time pronto, muita gente não vai entender. Contra o Santos, tinha atingido um nível de padrão de 80%. Com as boas peças que chegaram, se perde o padrão, porque você tem que adaptar, mudam as características, o modelo de jogo”, disse Cuca.





Antes da estreia de Daniel Alves e Juanfran, contra o Ceará, o São Paulo havia conquistado três vitórias consecutivas e vinha em ascensão no Campeonato Brasileiro. Igor Vinícius vinha fazendo boas partidas como lateral-direito, e o setor de criação mais ativo, criando boas oportunidades de gol. Prova disso foi o fato de o Tricolor ter marcado nove gols em apenas três jogos (Chapecoense, Fluminense e Santos).





Com Daniel Alves e Juanfran em campo, o Tricolor ainda triunfou mais duas vezes, chegando a cinco vitórias consecutivas, mas, a partir do duelo com o Vasco, em São Januário, a coisa começou a degringolar. Agora, o São Paulo está a oito pontos da liderança, distância que já chegou a ser de apenas dois tentos.





“Por mais doloroso que seja não continuar tendo essa arrancada, estar se distanciando dos times da frente, já tivemos 11 pontos atrás, hoje estamos a oito, temos que recuperar. Vamos ter mais força de grupo a partir do próximo jogo”, completou Cuca, prevendo retornos importantes, como os de Daniel Alves, Antony e Pablo.





