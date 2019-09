De olho em Tóquio 2020, seleção feminina vence a Colômbia na estreia na Copa América de basquete

Em uma reedição da semifinal do Pan de Lima, a seleção brasileira feminina de basquete voltou a vencer a Colômbia na partida de estreia na Copa América, em Porto Rico. Em um jogo muito equilibrado, o time comandado por José Neto cresceu no último quarto e venceu o confronto da noite deste domingo por 67 a 61.





A pivô Clarissa Dos Santos foi o destaque da arrancada do Brasil no fim do jogo e cestinha da seleção, com 16 pontos. As atuais campeãs pan-americanas voltam ao ginásio Coliseo Roberto Clemente, em San Juan, nesta segunda, às 21h, para enfrentar a Argentina pela segunda rodada, com transmissão do SporTV2.





- A Colômbia jogou muito bem. Soube explorar as nossas deficiências. Quando as coisas não vão bem dentro de quadra, precisa acontecer alguma coisa fora, e eu acho que eu não ajudei tanto quanto elas precisavam. E eu acho que hoje eu fiquei um pouco aquém disso. Preparar melhor para manhã, vai ser um jogo duro contra a Argentina - disse o técnico Neto.





A Copa América é o primeiro passo na caminhada rumo a Tóquio 2020. Os oito primeiros colocados da competição garantem vaga no Torneio Pré-olímpico das Américas, que ocorrerá em novembro.





Em outros jogos da Copa América, os EUA venceram o Paraguai por 110 a 31; o Canadá superou o México por 109 a 53; e Porto Rico derrotou Cuba por 80 a 55





O Jogo





O primeiro quarto do jogo foi marcado pelo equilíbrio das duas equipes até os 2 minutos finais. As colombianas se aproveitaram de muitos erros defensivos e ofensivos do Brasil para virar o placar e abrir uma vantagem de 18 a 15.





O Brasil começou o segundo quarto cometendo muitas faltas. As colombianas abriram 24 a 15, com grande atuação de Jenifer Muñoz, então com 12 pontos, e Mabel Martínez, com 10 rebotes. A seleção levou 5min para acertar a primeira cesta no quarto. Com uma recuperação nos minutos finais, Erika e Damiris colocaram a mão na forma e deixaram tudo igual no placar: 28 a 28.





O terceiro quarto começou em alto nível. A colombianas acertaram 3 bolas de 3 pontos seguidas, sendo duas de Mabel Martínez. Mas o bom desempenho de Damiris e Patty Teixeira deixaram o Brasil sempre próximo no placar, que terminou 49 a 47 para as colombianas.





Com 2 cestas de 3 seguidas de Patty e Tainá Paixão, a seleção abriu o último quarto em vantagem (53 a 49). Mas a colombianas correram atrás e viraram o jogo para 58 a 55, graças à grande atuação de Jenifer Muñoz, que já era a cestinha da partida com 19 pontos. A dois minutos do fim, Clarissa cresceu no jogo. Destaque no pan, a pivô voltou a colocar o Brasil na frente e abrir 64 a 61, faltando 30 segundos. Com uma cesta de 3 de Tati Pacheco, a seleção fechou o placar em 67 a 61.





Globo Esporte