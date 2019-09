De vilão à final: Medvedev bate Dimitrov e vai à decisão do US Open

(Foto: TPN / Getty Images)









O nome do momento no tênis é de Daniil Medvedev. Em parte, pela polêmica na última semana, quando provocou a torcida americana em pleno US Open. Mas, de outra, por suas vitórias cada vez mais consistentes, como a desta sexta-feira sobre o búlgaro Grigor Dimitrov (78º do ranking) por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (5), 6/4 e 6/3, em 2h39, para avançar à decisão de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.





Essa é a quarta final consecutiva do russo na atual temporada. Foi vice-campeão no ATP de Washignton e no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, e não perdeu mais. Foi campeão em Cincinnati e agora emplaca a decisão no US Open, somando nada menos que 12 vitórias em sequência. Com seu resultado, ele garante uma subida ao posto de número 4 do ranking.





Na final, ele espera pelo vencedor do outro confronto desta sexta: o italiano Matteo Berrettini ou Rafael Nadal. Com três títulos do US Open no currículo (2010, 2013 e 2017), o espanhol de 33 anos foi o responsável justamente pelo último revés de Medvedev, na decisão do Masters 1000 de Montreal, em agosto.





Apesar da derrota, Dimitrov tem motivos para comemorar. Ex-número 3 do mundo, o búlgaro vinha num período de maus resultados e, com a semifinal do US Open, vai ganhar 53 posições no ranking mundial, subindo para 25º na classificação a ser divulgada na próxima segunda-feira.





No jogo desta sexta, Medvedev pareceu não estar mais sentido a sequência de jogos que o levou a um estado físico complicado nas partidas do US Open desde seu jogo contra Hugo Dellien, ainda na segunda rodada. O russo foi consistente no fundo da quadra e essa foi a chave para a vitória, esperando os erros de Dimitrov, que chegou a dominar o primeiro set, mas perdeu no tie-break. Daí para frente, o búlgaro perdeu confiança e teve dificuldades de retomar as rédeas do confronto.





Lembre a confusão de Medvedev com a torcida em Nova York





Ainda na terceira rodada do US Open, Daniil Medvedev deu um show de falta de respeito na partida contra Feliciano López. O russo, primeiro, arrancou a toalha da mão de um boleiro e jogou para o alto, cobrando mais velocidade. Vaiado, ele mostrou o dedo médio para a torcida, que passou a pegar no seu pé até o fim do jogo. Após a vitória, ele disse que o triunfo só foi possível graças à "energia" do público americano, uma vez que ele estava bem desgastado fisicamente.





