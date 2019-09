Decepcionado, Charles Leclerc dispara contra tática da Ferrari em Singapura: "Não foi justa"

(Foto: Getty Images)









Charles Leclerc não escondeu a frustração com a Ferrari após ter perdido para Sebastian Vettel a vitória em Singapura. Pole position, o monegasco liderou a primeira parte da corrida, mas foi o alemão, terceiro colocado, quem acabou chamado antes para a troca de pneus. No retorno à pista, Vettel fez uma volta muito rápida, enquanto Leclerc tinha pneus gastos; o monegasco fez o pit stop e voltou atrás do companheiro de equipe.





- Minha cabeça está baixa e ela ficará baixa até que o fim - só quero que você saiba meus sentimentos. Para ser completamente honesto com você, não entendo o undercut - mas discutiremos após a corrida - lamentou Leclerc.





Mais tarde na corrida, o monegasco foi orientado pela Ferrari a tomar cuidado na parte final para que a dobradinha da equipe fosse mantida - a equipe italiana não terminava uma prova com os dois primeiros colocados desde o GP da Hungria de 2017:





- Não vou fazer nada estúpido. Não é meu objetivo. Quero que terminemos com uma dobradinha. Simplesmente não acho justo. Mas não vou fazer nada estúpido. Obviamente, é sempre difícil perder uma vitória como essa, mas no final é uma dobradinha para a equipe, então estou feliz por isso. É a primeira dobradinha na temporada, e todos os caras merecem. Chegamos aqui esperando um pódio e voltamos com uma dobradinha, então estou feliz.





Com o segundo lugar em Singapura, Leclerc empatou na terceira colocação do campeonato com Max Verstappen, da RBR. Os dois passaram a somar 200 pontos, enquanto o líder Lewis Hamilton, da Mercedes, soma 296, 65 a mais do que o vice-líder Valtteri Bottas. Vencedor neste domingo, Vettel é o quinto na tabela, com 196 pontos.





Globo Esporte