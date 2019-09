Departamento médico, Daniel Alves e mercado: Raí abre o jogo no São Paulo

Raí deu entrevista coletiva no São Paulo (Foto: Reprodução)









O diretor de futebol do São Paulo, Raí, deu uma entrevista coletiva de surpresa nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O dirigente comentou sobre as lesões e o tempo de recuperação dos atletas que vão para o departamento médico, alvo de críticas por parte da torcida.





– A questão do Pablo foi inusitada, um cisto (na coluna lombar)... No Athlético-PR ele vinha jogando e aqui, por algo que já existia, aconteceu. A maioria das nossas lesões foi por traumas. O Hernanes vinha de férias. A gente faz esse levantamento porque temos de comparar com nossos adversários. Nada anormal do que acontece nos outros clubes. Que a gente tenha uma sequência boa para aí brigar. Tem time para isso. Tem exemplos concretos com arrancadas do Palmeiras, Santos, agora o Flamengo. Mostra o que é o Brasileiro: equilibrado. Tivemos cinco vitórias seguidas. Agora deu uma queda – disse Raí.





Raí disse ser normal no clube fazer reuniões semanais de avaliações entre todos os setores. Na última derrota por 1 a 0 para o Internacional, o técnico Cuca teve nove desfalques, sendo cinco no departamento médico (Pato, Pablo, Toró, Hernanes e Rojas) e quatro nas seleções principal e olímpica (Daniel Alves, Antony, Igor Gomes e Walce).





– Isso é constante, quando a gente tem um número de problemas que afeta a equipe tem reunião semanal. Desde o ano passado teve mudanças no departamento médico e vamos reforçando (nota da redação: nos últimos meses o médico Auro Rayel foi para a base, e Tadeu Moreno está no profissional) – afirmou Raí.





De volta da Seleção, Daniel Alves se reapresentou ao São Paulo nesta quinta-feira, no CT, e voltará contra o CSA, neste domingo, no Morumbi.





Parte da torcida pede a escalação do jogador na lateral direita, sua posição de origem, o que Cuca não descartou na última entrevista coletiva de quarta-feira. O jogador de 36 anos foi contratado com a camisa 10, algo que não influencia na decisão técnica, segundo Raí.





– Deixar bem claro que nenhum momento teve alguma influência o marketing a decisão tática dele jogar no meio. Se for alguma foi a camisa 10 que foi escolha dele. Pelo marketing não teve. Nada impede dele jogar na lateral. Ele já teve a experiência de jogar no meio, na seleção, e desde a primeira vez que comentei com Cuca da possibilidade, quando ele imaginou na vinda do Daniel ele falou que pensava em utilizá-lo em outra posições, aproveitando a técnica, mobilidade. Isso foi uma questão 100% técnica e tática. O time é um elenco forte, que se reforçou. Acho que estamos em uma situação boa, momento bom para que essas peças podem enriquecer. O Daniel é uma delas e não tenho dúvidas que se o Cuca optar por ele na lateral ou de ala não vai ser problema – disse Raí.





Durante a entrevista coletiva, Raí também comentou sobre a atuação do São Paulo no mercado da bola. O clube contratou, entre outros jogadores, nomes como Alexandre Pato, Daniel Alves, Pablo, Hernanes e Juanfran.





– São janelas de meio de temporada, é natural. A base da equipe já estava formada, até porque teve essa arrancada após a Copa América. Não tenha dúvida nenhuma que isso vai se refletir lá na frente. O Cuca chegou a comentar esses dias sobre essa meta, de estarmos lá na frente. A média ficou um pouco mais abaixo, mas nada que a gente não possa recuperar e chegar ao que tínhamos planejado. A torcida do São Paulo, é natural, com os cinco jogos que ganhou ficou empolgada e com o tropeço fica algumas dúvidas. E a única dúvida que não pode ter é a qualidade que o São Paulo tem.





