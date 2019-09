Diogo Barbosa vê Palmeiras como principal concorrente pelo título: "Vai ser entre nós e o Flamengo"

(Foto: Tossiro Neto)









Agora segundo colocado do Campeonato Brasileiro, graças à terceira vitória seguida, o Palmeiras será o principal concorrente do Flamengo pelo título. Essa é a opinião do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que deu entrevista coletiva na reapresentação do elenco.





– São dois grandes times, dois grandes grupos. Os dois têm grandes jogadores, ajuda muito ter um leque de opções. Essa briga vai ser muito boa. Acho que outros times vão correr também pela briga, mas acho que a grande disputa vai ser entre nós e o Flamengo – disse o jogador, antes do treino desta terça-feira, na Academia de Futebol.





Antes das três vitórias seguidas sob comando de Mano Menezes, o Palmeiras ficou sete partidas sem vencer com o técnico Luiz Felipe Scolari, o que chegou a derrubar a equipe da primeira para a terceira posição na tabela de classificação – e permitiu que o Flamengo chegasse à ponta.





Três anos atrás, essa disputa também aconteceu, mas o time carioca é quem estava na condição de perseguidor, e o campeão acabou sendo o Palmeiras. Diogo Barbosa acredita que o cenário no segundo turno deste ano deverá ser semelhante.





– Vai parecer, sim, com 2016. Nós vamos buscar vencer sempre, para estar sempre na cola, para quando eles vacilarem, a gente poder igualar o número de pontos. Estamos na busca pela competição, não conseguimos a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, cabe a nós buscar até o final esse título – comentou.





O próximo compromisso do Palmeiras no campeonato será às 16 horas (de Brasília) de domingo, diante do Fortaleza, fora de casa, um dia depois de o Flamengo ter visitado o Cruzeiro.

Neste momento, a distância até o Flamengo é de três pontos, mas o time carioca tem duas vitórias a mais, o que significa que não pode deixar a liderança nesta rodada.





Globo Esporte