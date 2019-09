Diretor da Audi no Alemão de Turismo revela conversas para ter Robert Kubica para 2020

(Foto: Marco Canoniero/Getty Images)









Diretor da Audi para o Campeonato Alemão de Turismo (DTM), Dieter Gass, revelou ter mantido conversas com os empresários do piloto polonês Robert Kubica, hoje integrante da Williams na Fórmula 1. Recentemente, Kubica foi apontado pela chefe do time, Claire Williams, como um dos candidatos à segunda vaga ao lado de George Russell, mas a dirigente não quis cravar a permanência. Além disso, o próprio Kubica admitiu estar observando outras possibilidades fora da Fórmula 1 em 2020.





- É um pouco cedo para comentar demais os detalhes da situação dos nossos pilotos de fábrica. Mas, se eu olhar para trás, acho que uma das diferenças (para a Audi ganhar o título dos fabricantes este ano) foi que tínhamos uma formação muito forte e equilibrada. Todos os pilotos conseguiram subir ao pódio ou marcar grandes pontos, por isso não é fácil não continuar sem um deles no fim do dia. Pessoalmente não conversei com Kubica, mas conversei com a gerência dele. Você começa a perceber que o interesse no DTM está aumentando, mesmo nas categorias que deveriam estar acima do DTM, e acho que isso é um sinal muito bom - disse Gass, que viu seu piloto Rene Rast confirmar o título de 2019 no último domingo, em Nürburgring.





Depois do fortíssimo acidente de rali sofrido em 2011, Robert Kubica ficou quase oito anos afastado da Fórmula 1. Depois de fazer seu primeiro teste com um carro contemporâneo, ainda em 2017, o polonês andou em Abu Dhabi e foi contratado como reserva da Williams, perdendo a vaga de titular para o russo Sergey Sirotkin. Porém, o polonês acabou efetivado este ano para finalmente voltar a correr.





Porém, a temporada de Kubica vem sendo difícil. Além de o carro da Williams ser o pior do grid, o polonês vem sendo constantemente superado em treinos e corridas pelo novato Russell. Por outro lado, Robert foi quem somou o único ponto do time, aproveitando uma corrida confusa na chuva em Hockenheim e também punições aos pilotos da Alfa Romeo.





Com 35 anos de idade, Robert Kubica tem uma vitória na Fórmula 1, alcançada ainda em 2008, no Canadá, como piloto da BMW Sauber.





Globo Esporte