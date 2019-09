Elkeson tem grande estreia pela China e faz dois gols na goleada sobre Maldivas

O atacante Ai Kesen (Elkeson) estreou com o pé direito com a camisa da seleção chinesa de futebol. Nesta terça-feira, em partida válida pelo Grupo A das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, o agora cidadão chinês marcou dois gols na goleada por 5 a 0 sobre Maldivas, fora de casa. Os outros gols foram marcados por Xi Wu, Lei Wu e Xu Yang.





O primeiro gol de Elkeson, que vestiu a camisa 11, foi marcado aos 36 minutos do segundo tempo, foi seu primeiro gol com a camisa da China. Após marcar de pênalti, ele explodiu em comemoração com torcedores e companheiros. No último minuto, o atacante do Guangzhou Evergrande fez mais um e fechou a conta.





Elkeson, que ao receber a cidadania chinesa teve de renunciar à cidadania brasileira e ter um nome (Ai Kesen), faz parte de um enorme projeto da China de desenvolvimento do futebol local e da seleção nacional de olho na classificação para a Copa do Mundo de 2022. Até hoje, os chineses só jogaram o Mundial de 2002, no Japão e na Coreia do Sul.





- Posso dizer que estava bem ansioso para esse jogo. Mudei minha vida, mudei de nacionalidade, mudei de nome, fui convocado para a seleção, já fiz minha estreia e ainda tive a felicidade de fazer dois gols. Foi uma sensação bem diferente quando marquei o primeiro gol. No fim do jogo, o contato com o torcedor à beira do campo foi bem especial. Faremos de tudo para recolocar a seleção da China novamente numa Copa do Mundo. Mas o caminho ainda é longo - disse Ai Kesen/Elkeson após a partida.





Com a goleada fora de casa nesta terça-feira, a China soma três pontos e lidera o Gripo A das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo. Tem a mesma pontuação de Síria, Filipinas e Maldivas (os dois últimos com dois jogos), mas leva vantagem no saldo de gols.





Globo Esporte