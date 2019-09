Estrella Galicia 0,0 anuncia patrocínio no uniforme de jogo da equipe feminina do Corinthians

A Estrella Galicia 0,0 e o Corinthians anunciam mais uma nova parceria para o futebol profissional do clube paulista. Desta vez, a logomarca da Estrella Galicia 0,0, que já ficava estampada nos ombros da camisa de treino da equipe, também passará a ser exibida no uniforme de jogo. A apresentação oficial acontece neste domingo, dia 15 de setembro, momentos antes da partida contra o Flamengo, válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro da Série A, no Parque São Jorge.





A equipe de futebol feminino do Corinthians foi criada em 2016, inicialmente com uma parceria com o Grêmio Osasco Audax. Por duas temporadas, as meninas atuaram pelos dois clubes e conquistaram a Copa do Brasil Feminina, em 2016, e a Copa Libertadores da América, em 2017. No início de 2018, foi anunciada a separação dos clubes e a criação de um time exclusivamente do Corinthians. O atual elenco treina no Parque São Jorge, conta com 24 atletas e é comandado pelo treinador Arthur Elias.





“É com muita alegria que ampliamos o escopo da parceria com a Estrella Galicia 0,0, agora no Futebol Feminino, categoria na qual o Corinthians é pioneiro e ano após ano conquista títulos importantes. Tenho certeza que a modalidade irá se beneficiar muito com a entrada da marca na defesa da diversidade e equidade de gênero e irá se tornar algo cada vez maior”, afirma Andrés Navarro Sanchez, presidente do clube alvinegro.





A Estrella Galicia 0,0 chegou ao clube paulista no segundo semestre de 2016, com um contrato inicial de três anos para o time principal masculino e que já foi ampliado até 2021. Com o feminino, a parceria também está garantida para o mesmo período. Assim como já acontece, a empresa ficará com a marca de cerveja sem álcool (Estrella Galicia 0,0) exposta no uniforme de treino e de jogo do time, além de placas no centro de treinamento e de diferentes ativações.





“Em primeiro lugar é uma honra podermos ser parceiros do time feminino do Corinthians. Será um sucesso e teremos grande visibilidade junto ao clube que ajudou a projetar a notoriedade de nossa marca no futebol brasileiro. Assim como o Timão, a nossa empresa é centenária e tem valores em comum como paixão, inovação, talento e superação”, comentou o diretor da Estrella Galicia Brasil, Juan Paz.





Para marcar o início do contrato de patrocínio da Estrella Galicia 0,0 com o clube paulista, o filme criado pela agência VML fez uma emocionante homenagem à resistência do futebol feminino no Brasil. Nas redes sociais do Corinthians, a comunicação também reforça o posicionamento da marca “Estrella Galícia. Resistência Cervejeira desde 1906”.





No manifesto “Loucas por ti Corinthians”, três jogadoras representam a equipe profissional e se revezam nas locuções: a meia atacante Gabriela Zanotti, que já soma dois títulos - campeonatos Brasileiro e Paulista - pela equipe do Parque São Jorge; a atacante Carina Gomes Fernandes, mais conhecida como Cacau, tricampeã pelo time - Copa do Brasil (2017), Libertadores da América (2017) e o Campeonato Brasileiro (2018); e a zagueira Erika Cristiano dos Santos uma das atletas da Seleção Brasileira campeã da Copa América da temporada de 2018.





No filme, enquanto as atletas vão enumerando os desafios da carreira - do preconceito à falta de incentivos, verba e de torcida – as imagens do time em campo, com o logo da Estrella Galicia em seus uniformes, vão se revezando. Ao final, entra a locução: Estrella Galicia 0,0 e Corinthians, juntos pela resistência do futebol feminino.