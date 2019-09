Etiene Medeiros abre Troféu José Finkel com vitória no revezamento 4 x 100m livre feminino

(Foto: Divulgação / EtieneMedeiros.com)









A nadadora pernambucana Etiene Medeiros começou bem sua participação na edição de 2019 do Troféu José Finkel, o Campeonato Brasileiro Interclubes de Natação, em Curitiba (PR). Disputado no Clube Curitibano, o tradicional torneio teve nesta terça-feira (3) a primeira de cinco etapas, com término no sábado (7). Etiene ajudou sua equipe, o Sesi-SP, a vencer o revezamento 4 x 100m livre feminino, ao lado de Priscila Souza, Sabrina Todão e Daynara de Paula.





O quarteto garantiu a medalha de ouro com o tempo de 3m45s36. A primeira a cair na água foi Priscila Souza, que logo colocou o Sesi-Sp em vantagem, ao cravar 100m em 56s91. Na sequência, foi a vez de Sabrina Todão fechar na frente após 200m, em 1m52s54. Etiene Medeiros veio logo em seguida e manteve sua equipe na liderança após 300m, 2m48s90, e Daynara de Paula encerrou os 400m, à frente do Minas Tênis Clube, 3m47s16, e do Clube Curitibano, 3m50s24.





"Começamos bem com essa vitória. A parcial da Etiene foi muito boa, 55s20. Um tempo bacana para começar a competição. Ajudou bem, porque foi o melhor das quatro atletas da nossa equipe e também entre todos as nadadoras nesta etapa. O início foi realmente positivo aqui em Curitiba", avaliou Fernando Vanzella, treinador da Etiene e também do Sesi-Sp.





Nesta quarta (4), será vez da nadadora competir no 50m livre e no 4 x 100m medley misto. Enquanto as eliminatórias dos 50m livre estão marcadas para ter início às 10h03, as finais começam às 18h10. Já o revezamento misto encerra a segunda etapa do evento, às 19h01, sem ter realização de eliminatória. Na quinta (5), está programado o 50m nado costas para Etiene, enquanto na sexta é vez do 100m nado costas. A nadadora encerra sua participação no sábado, com os 100m livre e o 4 x 100m medley feminino.