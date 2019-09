Everton confirma renovação encaminhada com Grêmio: "Aceitava contrato vitalício"

(Foto: João Guilherme/Grêmio)









Principal nome do Grêmio no momento, o atacante Everton está próximo de assinar uma renovação de contrato com o clube gaúcho. Na verdade, a segunda em pouco mais de um ano. Por conta da valorização na Seleção, o Cebolinha irá readequar seus vencimentos contrato e assinar um novo acordo.





O jogador concedeu entrevista nesta sexta-feira após nova convocação para a seleção brasileira e confirmou que está tudo encaminhado para firmar a transação, que deve ocorrer até a próxima semana. O atacante até brincou que poderia assinar um vínculo "vitalício" com o Grêmio.





Nesta semana, o presidente Romildo Bolzan Júnior confirmou as negociações em andamento para valorizar o atacante. Destaque do Grêmio, Everton recebeu algumas investidas durante a janela de transferências. O Beijing Guoan, da China, tentou sua contratação por empréstimo com opção de compra. O Milan também fez uma oferta, considerada baixa pelo Tricolor.





Outros clubes europeus, como Napoli, da Itália, e Atlético de Madrid, da Espanha, também fizeram consultas, mas não avançaram na tentativa de contratá-lo.





Everton havia renovado o contrato com o Grêmio no fim de agosto de 2018, quando já havia convocações da seleção no seu currículo. Naquele momento, o Cebolinha renovou o contrato até o final de 2022. O novo acordo deve ampliar sua permanência na Arena, mas o período ainda não foi definido.





Globo Esporte