Ex-número 1 do mundo, Kim Clijsters surpreende e anuncia retorno ao tênis aos 36 anos

Parte do Hall da Fama do Tênis e longe das competições profissionais desde 2012, a belga Kim Clijsters surpreendeu nesta quinta-feira e anunciou, através de suas redes sociais, que volta a jogar na temporada de 2020. Aos 36 anos, a ex-número 1 do mundo e dona de quatro títulos de Grand Slam vai interromper sua aposentadoria pela segunda vez, uma vez que também ficou sem atuar no período de 2007 a 2009.





- O que eu quero da vida? Pelos últimos sete anos, eu fui mãe em tempo integral. E amo isso, realmente adoro. Mas, eu também amei ser tenista profissional. E, honestamente, sinto falta daquela sensação. Então... e se eu tentar as duas coisas? Posso ser uma mãe amável dos meus três filhos e a melhor tenista que eu consigo ser? Vamos lá! Vamos voltar mais uma vez. Vejo vocês em 2020 - disse Clijsters através de um vídeo em suas redes sociais (veja abaixo).





Entre 2007 e 2009, Kim Clijsters interrompeu a carreira para ser mãe pela primeira vez. Depois de seu retorno às quadras, ela venceu mais três títulos Grand Slam - dois do US Open e um do Aberto da Austrália. Em 2012, ela parou de jogar mais uma vez, novamente para se dedicar de vez à maternidade.





No último retorno, Clijsters viveu uma situação parecida que vai encontrar dessa vez. Sem ranking, precisou de wild cards nos torneios para conseguir voltar a pontuar, subir na classificação e conseguir espaço nas principais competições. A belga esteve em quadra em julho para atuar nos jogos entre lendas do tênis em Wimbledon.





