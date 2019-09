Ferroviária bate Corinthians nos pênaltis e é campeã do Brasileirão Feminino

(Foto: Agência Estado)









Com uma estratégia clara de se defender e apostar nos erros do Corinthians para levar o título fora de casa, a Ferroviária foi eficiente no que se propôs, segurou o ímpeto do Timão durante os 90 minutos e acertou todas as cobranças de pênalti que bateu. Com isso, tornou-se o primeiro time a vencer duas vezes o Brasileirão Feminino na história.





O Corinthians pressionou bastante a Ferroviária no primeiro tempo e teve ao menos quatro chances claras de abrir o placar em casa. Desperdiçando muitos gols na frente, o Timão foi para o intervalo sem conseguir abrir o placar. A Ferroviária, por sua vez, jogou no erro das adversárias e teve em Aline Miline a chance mais clara, aos 29 minutos. Lelê fez grande defesa.





Com ótimo volume de jogo, o Corinthians perdeu inúmeras chances de abrir o placar na etapa final na Fazendinha, principalmente com Millene, que ficou cara a cara com Luciana algumas vezes e não conseguiu finalizar com precisão. A Ferroviária optou por se fechar no campo de defesa, apostando apenas no erro do Timão e, por isso, levou pouquíssimo perigo ao gol defendido por Lelê.





Diante de uma Fazendinha lotada pela Fiel torcida, o Corinthians desperdiçou pênaltis com Tamires, que viu sua batida ser defendida por Luciana, e por Ingryd, que mandou para fora. Assim, abriu espaço para o título da Ferroviária, que bateu muito bem suas quatro cobranças!





Os dois times agora se preparam para a disputa da Libertadores, em Quito, no Equador, no mês de outubro. O Corinthians ainda disputará as finais do Paulistão em novembro, contra o São Paulo, em jogos marcados para o Morumbi e a Arena, em Itaquera.





Globo Esporte