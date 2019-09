FIA proíbe Daniil Kvyat de usar capacete especial no GP da Rússia

(Foto: Getty Images)









Daniil Kvyat preparou um capacete especial para correr em casa, no GP da Rússia. Mas foi em vão, porque a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) vetou o piloto de usar a peça. Isso porque desde 2015, o regulamento proíbe mudem constantemente de design ao longo do ano, evitando confusões na identificação dos pilotos para quem está em casa assistindo às corridas. E apesar de existir a exceção de uma pintura diferente por ano, o russo "queimou cartucho" no GP da Itália.





Veja o que diz o regulamento:





- Para que os pilotos sejam facilmente identificáveis quando estão na pista, o capacete de cada piloto, com exceção de um evento por ano, da escolha do piloto, deverá ser o mesmo durante toda a temporada. Além disso, um piloto só poderá mudar o design do capacete caso ocorra uma mudança de equipe durante a temporada - atesta o artigo 9.1 do regulamento esportivo da categoria.





Capacete de Daniil Kvyat para o GP da Itália (Foto: Reprodução)





Foi esse o capacete usado por Kvyat no GP da Itália, e que estragou suas chances de um novo design no seu GP em casa.





Globo Esporte