Fifa escolhe estádio ainda não inaugurado para receber decisão do Mundial de Clubes

A Fifa anunciou nesta segunda-feira os estádios que serão usados no Mundial de Clubes de 2019, em dezembro. Para a estreia do Liverpool, na semifinal do dia 18, e as decisões de terceiro lugar e do título, escolheu um ainda não inaugurado: o Estádio da Cidade da Educação, em Doha, com capacidade para 40 mil espectadores. A estreia do palco vai ser justamente no Dia Nacional do Catar.





- A inauguração do Estádio da Cidade da Educação marcará outro grande marco no caminho para a realização do evento principal do futebol internacional. Todos no Catar sentirão imenso orgulho quando esta obra-prima arquitetônica for apresentada no Dia Nacional do nosso país, durante o prestigioso Mundial de Clubes da FIFA e exatamente três anos antes da final do Catar em 2022 - disse Hassan Al Thawadi, secretário-geral do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2022.





A estreia do campeão da Copa Libertadores, no dia 17, e o duelo pelo quinto lugar estão marcados para o Estádio Internacional Khalifa, inaugurado em 1976 e reaberto em 2017 depois de obras para a Copa do Mundo de 2022. O palco é em Doha também e tem capacidade para 40 mil espectadores.











Os outros três confrontos do Mundial de Clubes serão no estádio Jassim Bin Hamad, em Doha. Com capacidade para 12 mil espectadores, receberá o jogo de abertura, dia 11, entre o anfitrião Al Sadd, campeão nacional do país-sede, e o Hienghène Spor, representante da Oceania, da Nova Caledônia. Quem passar, encara no mesmo palco os mexicanos do Monterrey. Na outra chave, os africanos do Espérance, da Tunísia, estreiam diante dos vencedores da Champions da Ásia.





O Al Sadd pode ainda forçar alterações na tabela. Semifinalista da Champions da Ásia, muda sua estreia para a terceira partida, contra o Espérance, caso vença o torneio continental. O jogo de abertura seria com o vice-campeão asiático contra o Hienghène Spor.





Os três estádios são todos em Doha, a no máximo 12 quilômetros do centro. A proximidade dos palcos das partidas é uma das principais características da Copa de 2022, cujas sedes serão a no máximo 70 Km uma das outras. Os jogos do Mundial de Clubes serão disputados a partir de 17h (horário local), equivalente às 12h (de Brasília), em diante, com previsão de temperaturas de 15 a 24°C do inverno do Catar.





Globo Esporte