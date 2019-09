Figueirense rebate Elephant e garante segurança jurídica para anular pedido de abandono da Série B

Cláudio Honigman era o presidente da Elephant e consequentemente do Figueirense (Foto: Robson Boamorte)









O Figueirense rebateu a Elephant, presidida por Cláudio Honigman, e informou por meio de nota que não foi comunicado pela CBF sobre o pedido de abandono da Série B do Brasileiro, feito pelo ex-presidente da empresa que comandava o clube. O Figueira vive guerra interna após a rescisão com a Elephant, oficializada na sexta-feira. A empresa comandava o futebol do Furacão desde 2017, mas por diversos problemas financeiros, foi destituída de forma unilateral pela diretoria.





A quebra do contrato foi oficializada pelo Figueirense, mas Cláudio Honigman se antecipou e protocolou o pedido de abandono da competição junto à Confederação Brasileira de Futebol.





A atual diretoria, comandada interinamente por Chiquinho de Assis, afirmou que vai encaminhar, ainda nesta terça-feira, a documentação necessária para provar que Honigman não responde mais pelo Figueira. Os documentos que informam foram expedidos e aguardam cumprimento por Oficial de Justiça. Se descumprir, Honigman vai pagar multa de R$ 10 mil por dia.





- Em virtude da divulgação de notícias de que o Sr. Cláudio Honigman teria comunicado à CBF que o Figueirense abandonaria a Série B do Campeonato Brasileiro, comunicamos a todos, desde já, que na data de ontem (23/09/2019) foi proferida decisão judicial decretando-se a ineficácia de todos os atos por ele praticados na gestão do clube a partir das 18h30 do dia 20/09/2019, incluindo-se aí referida comunicação de abandono. Além disso, restou determinado ao Sr. Cláudio Honigman que entregue à Associação Figueirense, imediatamente, todos os documentos e senhas que tenha relacionadas ao clube, sob pena de multa diária. Os ofícios de comunicação da decisão à Federação Catarinense de Futebol e à Confederação Brasileira de Futebol já foram expedidos e estão pendentes de cumprimento por Oficial de Justiça. Reafirmamos o nosso compromisso com a torcida alvinegra de que o clube seguirá sua retomada, a iniciar pelo jogo de hoje, às 21h30, contra o Bragantino (sic) - disse Chiquinho de Assis.





Nesta segunda, Chiquinho concedeu longa entrevista coletiva e detalhou como se deu o processo da quebra de contrato. Segundo ele, Honigman tinha concordado em abandonar o clube, mas no dia seguinte exigiu pelo meno R$ 3 milhões. Desde a notícia do comunicado de abandono, Honigman não havia se manifestado, algo de praxe nos últimos meses.





A CBF vai enviar o comunicado da Elephant ao STJD para que o caso seja analisado. Se o documento for considerado válido, o Figueirense estará sujeito ao regulamento do campeonato que prevê a suspensão automática do clube de todas as competições organizadas pela CBF (incluindo profissional e base). Com isso, o clube só poderia voltar a atuar na Série D, após a suspensão.





Atualmente, o Figueirense acumula um total R$ 120 milhões, em dívidas, de acordo com o último balanço do clube.

Entenda o caso

A Elephant assinou parceria com o Figueirense em agosto de 2017, válida por 20 anos. Os constantes atrasos salariais e a falta de unidade, motivaram a rescisão unilateral, prevista em contrato segundo o clube, oficializada na sexta-feira. Com isso, o clube voltou a ter o poder sobre o futebol. A CBF ainda não foi informada oficialmente sobre a troca. Na entidade, Cláudio Honigman segue respondendo pelo clube e com o poder da caneta.





Confira a nota oficial





O Figueirense Futebol Clube informa que não foi comunicado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o pedido feito pelo ex-presidente, Claudio Honigman, de abandonar a disputa do Campeonato Brasileiro.





Nas próximas horas, a equipe jurídica do clube encaminhará à CBF toda a documentação necessária para desmentir a intenção de desistir da disputa.





O clube comunica ainda que nunca cogitou a desfiliação ou o abandono do Campeonato Brasileiro. O jurídico do clube analisa o caso.





Tranquilizamos a Nação Alvinegra e informamos que a partida desta noite, contra o Bragantino, no Estádio Orlando Scarpelli, está confirmada. Contamos com a presença e o apoio de nossa imensa e apaixonada torcida.





Globo Esporte