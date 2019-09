Firmino deixa o seu, Liverpool supera pressão e vence o Chelsea no Stamford Bridge

Em seu teste mais complicado até aqui no Campeonato Inglês, o Liverpool suou, foi pressionado, mas no fim das contas venceu pela 15ª vez consecutiva - considerando a temporada passada - ao fazer 2 a 1 sobre o Chelsea, neste domingo, no Stamford Bridge. Alexander-Arnold abriu o placar, o brasileiro Firmino ampliou, e Kanté, num segundo tempo favorável aos Blues, descontou. Não houve tempo para o empate.





O Liverpool foi preciso nas bolas paradas. Aos 14 minutos, Salah rolou para tirar da barreira, e Alexander-Arnold acertou um lindo chute para abrir o placar. O Chelsea teve um gol bem anulado de Azpilicueta aos 27 e, aos 30, Firmino aproveitou o cruzamento perfeito de Robertson para ampliar. Os Blues só foram melhorar no segundo tempo, pressionaram com Abraham, descontaram com Kanté e quase empataram com Alonso, Batshuayi e Mount.





O Liverpool soma agora 18 pontos em seis jogos (100% de aproveitamento), cinco a mais do que o vice-líder Manchester City. Os dois parecem mesmo que vão disputar o título novamente e estão marcados para se enfrentarem na 12ª rodada, no dia 10 de novembro. O Chelsea, por sua vez, é apenas o 11º, com oito pontos. Veja a tabela aqui.





O Liverpool persegue a marca do Manchester City de 18 vitórias consecutivas na temporada 2017/18. Com 15 (desde os 4 a 2 sobre o Burnley em março), os próximos adversários são: Sheffield United (fora), Leicester (casa) e o arquirrival Manchester United (fora).





São quatro tropeços para Frank Lampard diante de sua torcida no Stamford Bridge: dois empates com Leicester e Sheffield United e duas derrotas para Valencia e Liverpool. A próxima oportunidade é já na quarta-feira, contra o Grimsby Town, pela Copa da Liga Inglesa.





Globo Esporte